Nego do Borel empurra filho de Otavio Mesquita em treta no Domingo legal

O Domingo Legal deste domingo (3) foi marcado por uma treta entre Nego do Borel e Luiz Otavio Mesquita, filho do apresentador Otavio Mesquita.

O que aconteceu

No palco, o apresentador Celso Portiolli lembrou uma luta de Nego do Borel e MC Gui, que terminou com uma vitória de MC Gui.

Luiz Otavio Mesquita, então, zoou o funkeiro, que não gostou.

Os dois se encararam e Nego do Borel empurrou o filho de Otavio Mesquita.

Covarde. Só sabe empurrar. Tá acostumado , disparou Luiz Otávio Mesquita.

Rindo, Celso Portiolli separou os dois. "Você veio aqui para brincar", disse para Nego do Borel, que continuava com a cara fechada.

O Splash UOL tentou contato com o SBT, mas não obteve retorno.