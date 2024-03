'Me dá paz', diz Eliana em banho de cachoeira

Eliana, 51, tirou o sábado (2) de sol para tomar um banho de cachoeira.

O que aconteceu

A apresentadora compartilhou em seu perfil pessoal do Instagram, um reels em que entra na queda d'água de uma cachoeira. "Sou bicho do mato, preciso deste contato com a natureza. Entro no eixo, tudo flui e me da paz. Obrigada Deus por mais um dia."

De biquíni branco, a loira também dividiu uma selfie em que usa uma saída de praia vermelha e branca, idêntica à faixa em seu cabelo. Entre os vídeos, Eliana registrou um esquilo andando pela natureza.