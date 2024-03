MC Cacau tira proveito de morte de MC Marcinho com processo, diz ex-mulher

Ex-mulher de MC Marcinho, Kelly Garcia acusou MC Cacau, que também viveu um relacionamento com o cantor, de influenciar seu filho a processar os irmãos.

O que aconteceu

O filho mais novo de MC Marcinho e único do relacionamento com MC Cacau, Márcio André, entrou em um processo contra seu tio, Mauro Garcia, e seus irmãos, frutos do relacionamento com Kelly Garcia.

A disputa está relacionada ao patrimônio de menos de meio milhão de reais, dois imóveis e direitos autorais das canções deixado por Marcinho aos seus cinco filhos, quando morreu em agosto de 2023 por falência múltipla de órgãos.

Neste domingo (3), Kelly publicou um vídeo no Instagram esclarecendo detalhes da disputa e dizendo que o cantor não queria um novo projeto com MC Cacau, conforme a cantora tem divulgado.

"Meu problema com a outra pessoa [MC Cacau] já não é de hoje, é de muitos anos", disse. "Marcio viveu muitas coisas ruins com essas pessoas. Marcio nunca quis cantar [com MC Cacau], ele já deu até entrevista falando isso. [...] Esse projeto que estão lançando agora não surgiu no coração do Marcio. É de outras pessoas que se aproveitaram que ele faleceu, que a opinião dele não é mais válida. Estão colocando na rua um projeto que já está engavetado há muitos anos", disse Kelly.

Ela também pediu para que Cacau devolvesse uma TV paga por ela, que foi levada de sua casa quando dividiram os bens materiais de MC Marcinho.

"Veio a público que o irmão mais novo estava processando os outros filhos por fraude processual. A pessoa não está bem e não vou deixar pra lá uma televisão para uma pessoa que está processando meus filhos. Justamente hoje que o filho faz 18 anos é que entra o processo? É muito estranho", disse afirmou Kelly.

"Isso será resolvido com advogado, mas a minha TV quero pegar de volta, porque achei um abuso. Ela sempre falava com meus filhos, poderia ter conversado antes de processá-los. Porque não foi o menino, ele é manipulado pela mãe".

Segundo ela, o inventário ainda não foi concluído e os filhos aguardam para receber a a herança.

MC Cacau não se pronunciou nas redes sociais ou aos pedidos do Splash até a publicação deste texto.