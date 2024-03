Líder Lucas indica Michel ao 11º Paredão do BBB 24

Líder Lucas Henrique, o Buda, indicou Michel ao 11º Paredão do BBB 24 (Globo) na noite de domingo (3).

O que aconteceu

O capoeirista colocou Michel no 11º Paredão do BBB 24 e justificou sua escolha. Anteriormente, ele não gostou de ter sido colocado na berlinda pelo professor de geografia.

Lucas explicou: "A gente tem que tomar muito cuidado com a pedra que a gente atira porque, na volta do mundo, ela encontra com a gente. Pensando nesse ensinamento que hoje eu vou colocar o Michel no Paredão. O Michel me indicou ao Paredão e eu fiquei um pouco chateado com a indicação dele."

E continuou: "Pela falta de consideração em relação aos momentos que a gente construiu aqui na casa, pelas conversas que a gente já tinha. (...) Ele abriu mão disso para poder colocar em prática colocar um plano de formar um paredão mais fácil. Esse paredão mais fácil incluía ter eu nele. (...) Por isso, vou indicar ele".

