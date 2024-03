Laura Pausini mantém público ligado em apresentação empolgante em São Paulo

Até agora, Laura Pausini agendou apenas dois shows no Brasil na sua ambiciosa turnê mundial que comemora 30 anos de carreira. Pode ser que outros ainda sejam marcados nos próximos meses, porque a cantora italiana divulga a cada semana novas datas pelo mundo. E, pelo que se viu na noite de sábado (2) no Espaço Unimed, em São Paulo, o público brasileiro está carente.

Ela já fez uma dúzia de turnês no país desde a primeira vinda, em 1997. O último giro aconteceu em 2018. O público que lotou a casa de shows paulistana, que recebe a segunda apresentação da italiana neste domingo (3), demonstrou que a longa espera de mais de cinco anos incomodou esses seguidores acostumados à presença da musa.

Vale lembrar que Laura Pausini, além dos shows em palcos brasileiros, esteve mais um punhado de vezes no país divulgando seus novos discos em programas de TV. Não foi à toa que ela, logo no início da apresentação, dedicou o show a sua "mãe brasileira", a apresentadora Hebe Camargo (1929-2012).

Em um show de mais de duas horas, declaradamente focado em resgatar todas as fases de suas três décadas de música, era natural que ela, como sempre, conversasse muito com a plateia. E, no caso de Laura Pausini, faz isso de uma maneira muito graciosa, com um português fluente.

É muito diferente de outros artistas gringos que trazem algumas frases prontas em português para soltar no intervalo entre as músicas, numa deferência ao público. A italiana vai falando muito, reagindo às intervenções da plateia, num clima de conversa mesmo. Em três oportunidades, ela usou uma palavra em espanhol, para logo em seguida pedir desculpas e falar corretamente em português.

Essa conexão com os fãs não é novidade, mas, talvez inspirada por sua "mamãe brazuca", ela disparou a falar sem parar. Na parte inicial do show, em um momento chegou a contar histórias por mais de cinco minutos. Depois, reconhecendo que estava falando demais, prometeu que se concentraria mais nas músicas até o final da apresentação.

Finalmente analisando o lado musical, é impossível apontar qualquer momento do show em que a intensidade tenha caído. Laura deixou o público ligado o tempo todo e soube montar um repertório que conduziu a noite numa empolgação crescente até os últimos números, com seus sucessos românticos como "Strani Amori e "La Solitudine".

Claro que voltar a esses clássicos que o público sabe de cor é garantia de um final apoteótico, mas vale dizer que Laura é mais inovadora quando se volta a baladas pop aceleradas, quase rock. Sua ótima banda tem configuração roqueira, chegando a três guitarras em algumas músicas. E esses momentos são realmente muito fortes. Algumas dessas canções se transformam em puro rock de arena. Poderiam ser cantadas por Bon Jovi em seus shows.

Além da banda muito afiada, o show mostrou vídeos muito atraentes nos telões, a maior parte criada especialmente para as apresentações. E, de um modo bem diferente daquele que as atuais cantoras pop gostam de fazer, ela usa de forma contida seu bom corpo de bailarinos, que dançam em figurinos bonitos e originais. Aliás, como habitual, Laura troca de roupa indo de um look elegante para outro.

Diante de tantos acertos na construção do show, há problemas. Um deles parece incomodar os críticos, mas é aclamado por seus fãs: a maneira muito gritada de Laura cantar. É inegável que ela faz parte da geração de cantoras pop bem-sucedidas surgidas nos anos 1990, um grupo liderado pelas americanas Whitney Houston e Mariah Carey. Esse berreiro vai muito bem nos momentos mais rock, mas ultrapassa qualquer limite nas baladas.

Enfim, o público adora. E gosta tanto da estrela que reage muito bem ao excesso de vídeos familiares exibidos no show, com cenas de Laura com o marido, a filha e os pais. A emoção que percorre a plateia é muito evidente diante das imagens do casamento da cantora. Sem dúvida, um momento Hebe Camargo.

Voltando a falar das músicas, ainda há espaço para novidades, mesmo com essa grande preocupação com uma retrospectiva da carreira. Entre as 28 canções do show, a maior fatia retirada de um álbum é justamente de seu trabalho mais recente, lançado no ano passado, "Anime Parallele". E essas músicas, sem dúvida, se encaixam com a mesma força aos antigos sucessos.

A abertura do show é um grande acerto, com "Il Primo Passo Sulla Luna", maior hit do novo álbum. "Durare" e "Um Buon Inizio" também empolgam. E, já uma tradição em shows no Brasil, ela canta alguns números com letras em português, elencando "Durar (Uma Vida com Você)", esta com Tiago Iorc, "Agora Não" e "Inesquecível".

No final, o tiro de misericórdia no coração da plateia, com "Strani Amori", "La Solitudine" e "Se Fue", num encerramento emocionante. E, claro, muitas promessas de que ela não vai demorar de novo tanto tempo para voltar ao Brasil.