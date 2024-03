Gusttavo Lima inaugura Buteco Despedida em madrugada calorosa de Cuiabá

O cantor sertanejo Gusttavo Lima estreou na madrugada de domingo (3/3), em Cuiabá, a etapa final de sua bem-sucedida turnê Buteco, batendo o recorde de público em um evento privado na capital matogrossense; mais de 28 mil ingressos foram vendidos. O show foi realizado no espaço de eventos da Universidade de Várzea Grande.

O que aconteceu

A previsão do tempo indicava a possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e noite, mas os fãs puderam curtir aliviados: até a lua despontou. Seguindo a tendência deste mês de março, com termômetros marcando altas temperaturas, a noite foi calorosa, nos dois sentidos.

Ainda era noite quando Gusttavo Lima começou o show da turnê Buteco Despedida, em Cuiabá, na madrugada deste domingo (3) Imagem: Gustavo Farinácio/Momentum/Divulgação

A balada sertaneja do embaixador teve vários convidados especiais. Apresentaram-se no Boteco Despedida Bruno & Denner, Rick & Renner, Matogrosso & Mathias, Fernando & Sorocaba e Zé Henrique & Gabriel.

Após o show de Bruno & Denner, Fernando & Sorocaba subiram ao palco. O show, que contou com clássicos da carreira, despertou proximidade com o público quando os artistas iniciaram um papo sobre Cuiabá. Sorocaba provocou Fernando a relembrar sobre o período em que o cantor viveu na cidade.

Fernando & Sorocaba abriram os trabalhos do Buteco Despedida, em Cuiabá; eles tocaram até lambadão Imagem: Gustavo Farinácio / Momentum.mp4/Divulgação

Na sequência, Fernando anuncia que mostraria uma coisa que tinha aprendido na cidade. Ele tocou lambadão, a música "Toque, Toque DJ", da banda Styllus.

O lambadão é uma música que surgiu em Poconé (a 104 km de Cuiabá) e que se projetou fortemente pelas periferias da Baixada Cuiabana. É um gênero híbrido que resulta da fusão entre a lambada, carimbó e rasqueado.

Quando o embaixador da noite, Gusttavo Lima, subiu ao palco, já eram duas da manhã. Ele abriu com "Fala Mal de Mim".

Gusttavo Lima é acompanhado de uma grande banda no Buteco Despedida em Cuiabá Imagem: Gustavo Farinácio/Momentum.mp4/Divulgação

Na primeira hora quase que ininterrupta de músicas cantou ainda "Saudade da Minha Vida", "Cem Mil", "Ficha Limpa" e "Compensa". Foi então que ele provocou a plateia: "Quanto melhor é o seu sábado, pior é o seu domingo. Segunda, mete o atestado".

A megaestrutura do show conta com um guindaste. Quando cantava "Na Hora de Amar", Gusttavo Lima "flutuou" sobre o público.

Guindaste eleva Gusttavo Lima sobre público de show em Cuiabá Imagem: Reprodução

Após uma hora de show, Matogrosso & Mathias subiram ao palco. Teve "Boate Azul", "Tentei Te Esquecer" e "24 Horas de Amor", entre outras.

Gusttavo Lima reverencia Matogrosso na estreia de Buteco Despedida, etapa final da turnê do cantor, na madrugada de hoje (3/3), em Cuiabá Imagem: Divulgação

Um fã foi convidado a subir ao palco na introdução de "Tudo Que Vai um Dia Volta". Era o técnico de refrigeração Gabriel Adelmo, 24, que costuma seguir o cantor em shows pelo Estado. Foi a segunda vez na vida que ele foi convidado. A anterior foi em show em 2023.

No repertório de Rick & Renner teve "Mil vezes cantarei" e "Ela é demais", entre outras. Na apresentação com a dupla, em certo ponto Gusttavo Lima confessou que é fã dos convidados de longa data.

Publico de mais de 28 mil pessoas assiste ao primeiro show da turnê Buteco Despedida, de Gusttavo Lima, em Cuiabá Imagem: Gustavo Farinácio/Momentum/Divulgação

Quando estava querendo realizar meus sonhos, escutando meus grandes ídolos e hoje, cantar junto e ter a amizade deles, não tem preço. Então, não desanime. O povo pode rir, mas não desacredite, não. Desconfie de quem tem sangue no olho. Gusttavo Lima

Gusttavo Lima entre Rick & Renner, na estreia da turnê Buteco Despedida, na madrugada de hoje (3), em Cuiabá Imagem: Divulgação

Por vezes Gusttavo Lima disse que só pararia quando amanhecesse; foram mais de 5 horas de show. Com o relógio nos stories marcando 07h18 (MT), ele seguiu por uma faixa aberta na pista para se aproximar do público.

Já era dia quando Gusttavo cantou uma das músicas mais aguardadas pelo público, "Canudinho", em que faz dueto com Ana Castela. Leonardo foi lembrado com "Temporal de Amor", "Não Olhe Assim". Teve ainda "Tô Fazendo Falta", de Joanna, "A Dor Desse Amor", do KLB e "Sinônimos", de Chitãozinho & Xororó.

Eram 7h20 e Gusttavo calibrava o copo com uísque. Foi então que ele transitou pelo meio do público, protegido por seguranças. Brincou que era a "hora do Angeluls", oração que recorda o momento da anunciação. Com o sol raiando, teve "Balada" e "Bebo Pa Carai", de Gino e Geno.

Após cinco horas de show, Gusttavo Lima tem descanso merecido após show em Cuiabá, na manhã de domingo (3) Imagem: Gustavo Farinácio / Momentum.mp4/Divulgação

A gente finaliza essa grande empreitada que foi o buteco. Muita gente pergunta 'por que que vai acabar com o Buteco?' Acho que tudo tem a hora certa e o momento certo de terminar. Quem sabe esses momentos ficarão gravados na memória de vocês. Esse é o Buteco. Se tiver que parar, vamos parar. É o momento mais ideal, aliás, só o que é legal, só o que é gostoso, só o que é inesquecível, é que fica na saudade. A gente espera voltar ano que vem com outro show, quem sabe o Paraíso Particular. Gusttavo Lima

Público ficou até o dia amanhecer curtindo a turnê Buteco Despedida em Cuiabá, neste domingo (3) Imagem: Gustavo Farinácio/Momentum.mp4/Divulgação

Alívio para os pés

O Buteco Despedida só fechou as portas às 7h40, quando parte do público já estava de óculos de sol e chinelo do Gusttavo Lima. Nas bancas oficiais, esse foi o item que saiu mais rápido. A vendedora Ketlin Dayane dos Santos, 27, disse que, em alguns locais, lá pela meia-noite, só conseguiria encontrar os números 33/34.

A universitária Keila Cristina, 29, estava com os sapatos pendurados e o chinelo no pé. Ela contou que vai a todos os shows de Gusttavo Lima em Cuiabá e achou ótima a ideia do chinelo. Já estava com os pés doendo: "Foi um alívio".

A universitária Keila Cristina, 29, estava com os sapatos pendurados e achou ótima a ideia do chinelo: "Foi um alívio" Imagem: Lidiane Barros/UOL

Os chinelos custavam R$ 50. Na banca, os preços variavam entre R$ 10 (fita para latinha) e R$ 150 (copo Stanley personalizado).