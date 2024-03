Fernanda sobre Davi: 'Veio com dor muito grande, vejo raiva e maldade nele'

Fernanda desabafou com Pitel na manhã deste domingo (3) no BBB 24 (Globo). Elas estavam na academia da casa, e um dos assuntos foi Davi.

O que aconteceu

O papo entre elas rolou algumas horas depois de Wanessa Camargo ser expulsa depois de ter agredido Davi. Fernanda confessou ter sentimentos conflitantes em relação ao brother.

"Eu sinto uma inocência, um menino que talvez não tenha tido tantas oportunidades em algumas coisas. Eu sinto uma raiva nele, uma ira que às vezes ele bota para fora de alguma forma" Fernanda sobre Davi

Em seguida, ela diz que vê em Davi a necessidade de chegar primeiro no jogo. No entanto, ela tem uma opinião sobre a motivação do brother: "Mas não por ser campeão, mas porque talvez ele sempre foi o último em muita coisa. E estar aqui diz muita coisa pra todo mundo"

Fernanda acredita ainda que Davi possa estar 'perdendo a mão' em suas atitudes dentro do programa. Se ele fizesse só um pouquinho menos, ele ia ser grandioso. Mas eu não consigo achar grandioso porque ele faz muito. Aí, a gente tende a pensar errado, a pesar errado"

