Fernanda é alvo de polêmica por fala sobre Davi: 'Vindo do c* da Bahia'

Uma fala de Fernanda no BBB 24 (TV Globo) referindo-se à Bahia, onde Davi nasceu, gerou polêmica.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Na academia com Michel e Pitel, Fernanda fazia uma comparação entre Davi e Nizam, quando se referiu ao lugar de origem de Davi como "c* da Bahia".

Fernanda: "Ele [Davi] foi muito menos em vários momentos da vida e aqui continua nessa pressa, essa vontade, essa gana".

Pitel: "Ainda tem a questão dele e do Nizam terem passado por situações parecidas, mas o Nizam não tem essas características.

Fernanda: "Vai comparar também o Davi, que deve ter vindo do c* da Bahia, com o Nizam, que viajou o mundo inteiro, teve acesso a muitas outras coisas... É complicado. O garoto tem uma educação impecável, fala nove línguas, viu de tudo um pouco".

Alguns fãs viram xenofobia na fala de Fernanda:

Fernanda como sempre arrotando MERDA, dessa vez foi dando um show de xenofobia em rede nacional. Ela se referiu ao Davi dizendo que ele veio do "Cu da Bahia" e não era ninguém. A Bahia é linda meu amor, gente alegre, educada e acolhedora. Deus me livre de não ser bahiano #BBB24 pic.twitter.com/D25zY61Twt -- Lanzin🚗 (@eulanzinofc) March 3, 2024

CAJAZEIRAS, para a Fernanda, cu da Bahia. Não dá pra passar pano pra essa mina, ela só precisa abrir a boca para falar merda. #BBB24 pic.twitter.com/IwgmopvwT7 -- Prissss (@Prisci_mms) March 3, 2024

Outros, no entanto, defenderam a sister:

cu da bahia é um "veio la de longe"



mas os fãs do cuvi que usaram card de gírias regionais o tempo inteiro agora tão atacando a fernanda kkkkkk



que canalhice desse povo -- Matheus (@itstheustheus) March 3, 2024

sou do cu da Bahia e estou com Fernanda Bande pic.twitter.com/0vhFJ6GMbJ -- 𝙢𝙞𝙘𝙠𝙖 𝙥𝙞𝙩𝙖𝙣𝙙𝙖 (@mickadaquebrada) March 3, 2024

BBB 24 - enquete UOL: quem o Líder Lucas vai indicar ao Paredão no domingo? Resultado parcial Total de 8092 votos 2,78% Alane 60,59% Davi 33,74% Michel 2,89% Isabelle Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 8092 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash