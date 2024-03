Cadê a casa? Conheça habitações subterrâneas 'camufladas' ao redor do mundo

Casas e até cidades inteiras subterrâneas não são uma novidade na arquitetura mundial: no período neolítico, eram comuns a construção de moradias que acomodavam comunidades inteiras sob o solo, seja por questões de proteção dos habitantes, seja por alterações do terreno, seja por outras razões.

Essas residências históricas ainda são vistas nos vales e colinas da Escócia, na Turquia e em outros pontos da Europa, Ásia e Oriente Médio.

Elas fascinam turistas e são inspiração para designers modernos, que concebem residências por vezes luxuosas e até curiosas sob a linha do horizonte. É o caso desta seleção de sete residências "escondidas", destacada pela revista especializada Architectural Digest:

1. Hobbiton, em Matamata, na Nova Zelândia

Hobbiton, na Nova Zelândia Imagem: Divulgação/Airbnb

Segundo a Architectural Digest (AD), durante a adaptação do universo de J.R.R. Tolkien para o filme "O Hobbit", a equipe de produção de Peter Jackson encontrou a Alexander Farm, em Matamata.

Com um tanto de esforço e magia hollywoodiana, a fazenda foi transformada em Hobbiton —e os Hobbit Holes temporários do set se tornaram permanentes.

Eles já chegaram a ser alugados no Airbnb e estão abertos para visitas.

2. Malator House, em Druidston, no País de Gales

Malator House, em Druidston, no País de Gales Imagem: Dave Price/Creative Commons

A propriedade subterrânea foi construída pelo escritório Future Systems para Bob Marshall-Andrews, ex-parlamentar britânico. O motivo por trás desse design inusitado? Diversas legislações que proibiam ou limitavam construções visíveis, alterações de paisagem e perturbação da vida selvagem no parque nacional onde ela está localizada.

O jeito para contornar as leis foi manter muito pouco à vista dos visitantes: dependendo de onde você olha, é possível enxergar apenas chaminé metálica 'fincada' na grama. Por isso, a construção recebeu dos moradores da região o apelido de: "a casa dos Teletubbies"

3. Villa Vals, em Vals, na Suíça

Villa Vals, em Vals, na Suíça Imagem: Divulgação/Villa Vals

Ainda de acordo com a AD, durante o planejamento de Villa Vals, os arquitetos Bjarne Mastenbroek e Christian Müller, dos escritórios SeARCH e CMA, respectivamente, tinham o objetivo de criar uma construção que se integrasse totalmente à paisagem.

O resultado final é uma residência acessível somente através de um túnel subterrâneo que conecta a propriedade a um celeiro, única parte do imóvel acima do solo.

4. Erdhäuser, em Dietikon, na Suíça

Erdhäuser, em Dietikon, na Suíça Imagem: Archi0780/Creative Commons

Também conhecidas como "casas Peter Vetsch", em homenagem ao arquiteto de estilo único que as concebeu, as Erdhäuser (ou "casas de terra") têm mais de 100 irmãs espalhadas pelo mundo, já que Vetsch é um prolífico defensor da arquitetura terrestre, que incorpora elementos do meio às obras.

As reconhecidas propriedades em Dietikon se tornaram um símbolo da arquitetura progressiva, ecológica e ambientalmente consciente. Elas, como muitas criações do arquiteto, usam concreto para criar estruturas em formato de bolha, com fachadas orgânicas que remetem às curvas de Gaudí.

5. Dune House, em Atlantic Beach, nos EUA

Dune House, em Atlantic Beach, nos EUA Imagem: Reprodução/Compass

Endereço famoso na Flórida, ela fica —como seu nome sugere— próxima às dunas de areia da Atlantic Beach. O imóvel, na verdade, é composto por duas casas idênticas de 60 metros quadrados.

Por dentro da criação do modernista William Morgan há alcovas subterrâneas, uma escadaria curva e sofás embutidos de estilo "mod", muito popular nos anos 60.

6. Underhill, em Holme, na Inglaterra

Underhill, em Holme, na Inglaterra Imagem: Divulgação/Historic England

Reconhecida como Patrimônio Histórico da Inglaterra desde 2017, a Underhill (casa sob a colina, em tradução livre) foi a primeira casa construída com a proteção da própria terra em todo o Reino Unido em tempos modernos —isto é, entre 1973 e 1975.

O endereço concebido por Arthur Quarmby tem uma piscina em formato de ampulheta de 11 metros de comprimento, localizada no centro de seu salão principal, além de uma claraboia em formato de pirâmide que lembra o Museu do Louvre, em Paris.

7. Blue Reef Cottages, na Ilha de Harris, na Escócia

Blue Reef Cottages, na Ilha de Harris, na Escócia Imagem: Divulgação/Blue Reef

Apesar de não ser uma construção totalmente subterrânea como outras representantes desta lista, os chalés nas Hébridas Exteriores possuem telhado com gramado e curvas sinuosas que se conectam à paisagem.

O design de Stuart Bagshaw teria sido inspirado pelas casas neolíticas subterrâneas, que ainda podem ser admiradas em locais históricos por toda a Escócia.