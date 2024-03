Brothers opinam sobre Leidy Elin no BBB 24: 'Não tem relevância'

Fernanda, Michel, Pitel e Raquele conversaram na academia na manhã deste domingo (2) no BBB 24 (Globo). O assunto foi o jogo de Leidy Elin.

O que aconteceu

Michel disse que sente que a sister não se posiciona nos assuntos do programa. Raquele concorda com ele.

Raquele: "Eu falei para vocês. Quando tem um murmurinho assim ela vai: 'ah, que está rotativo, não sei o que'. E ali todo mundo já viu que ela entrou e falou alguma coisa, mas nem sempre se posiciona assim"

Para Michel, Leidy costuma dar opinião quando todo mundo da casa já deu. Fernanda, para complementar o assunto, relembrou a opinião de Rodriguinho sobre a sister.

Fernanda: "Rodrigo falava que ela era sombra do Marcus e do Lucas. Sempre achava que, se batesse, no Paredão podia sair, porque não tinha muita relevância".