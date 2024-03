Bebida boa a bordo: prêmio escolhe melhores vinhos servidos por cias aéreas

Assentos confortáveis, espaço amplo, entretenimento para horas e horas e, claro, aquela refeição caprichada - e, muitas vezes, estrelada. Quem viaja na primeira classe ou na Business das principais companhias aéreas do mundo espera "só" isso para uma viagem de luxo.

E se o passageiro é um apaixonado por vinhos? Acredite: bebida de alta qualidade é outro item imprescindível aos endinheirados.

Há até um prêmio que escolhe todos os anos as melhores bebidas servidas a bordo nas áreas mais caras do avião. Criado em 1985, o Cellars in the Sky escolhe as melhores adegas "no ar" e os melhores vinhos brancos, tintos e espumantes.

Em 2023, quem levou a melhor foi a australiana Qantas, com medalhas de ouro em nove categorias: o melhor branco da Business Class, o melhor tinto da mesma categoria, melhor adega de Business, melhor espumante da Primeira Classe, melhor branco da Primeira Classe, melhor tinto da Primeira Classe, melhor fortificado/vinho de sobremesa da Primeira Classe, melhor adega da Primeira Classe e melhor adega geral.

A Singapore Airlines ganhou ouro para melhor espumante da Business e melhor apresentação de vinhos da Primeira Classe. Outras companhias que ficaram no topo do pódio em diferentes categorias foram a United Airlines, Oman Air, Corsair, Qatar Airways, Lufthansa, TAP Air Portugal e Malaysia Airlines.

O júri

No final do ano passado, o produtor de vinhos John Worontschak, os especialistas Sam Caporn e Peter McCombie e Charles Metcalfe, fundador do International Wine Challenge se uniram em Londres para escolher os premiados.

Cada cia aérea pode inscrever dois tintos, dois brancos, um rosé, um espumante e um fortificado ou vinho de sobremesa servidos em cada das duas classes para avaliação. Em 2023, 30 companhias participaram da avaliação.

A lista dos melhores vinhos

VINHOS TINTOS

Tintos da Business Class

Ouro - Qantas

Clonakilla Hilltops Shiraz, 2022, Austrália e Dalwhinnie Mesa Shiraz, 2020, Austrália

Prata - Qatar

Penfolds Bin 28 Shiraz, 2019, Austrália

Bronze - Oman Air

Penfolds Max's Shiraz Cabernet, 2017, Austrália

Tintos da primeira classe

Ouro - Qantas

Penfolds RWT Bin 798 Barossa Valley Shiraz, 2018, Austrália

Prata - British Airways

Mullineux Syrah Swartland, 2020, África do Sul

Bronze - Korean Air

Shafer TD-9, 2019, Califórnia, Estados Unidos e Henschke Mount Edelstone Shiraz, 2016, Austrália

VINHOS BRANCOS

Brancos da Business Class

Ouro - Qantas

Flametree S.R.S Chardonnay, 2022, Margaret River, Austrália

Prata - Singapore Airlines

Deep Woods Estate Margaret River Chardonnay, 2021, Austrália

Bronze - Qatar Airways

Penfolds Bin 311 Chardonnay, 2018, Austrália

Brancos da Primeira Classe

Ouro - Qantas

Tolpuddle Chardonnay, 2021, Tasmania, Austrália

Ouro - Malaysia Airlines

Château Couhins-Lurton, 2020, França

Prata - Qantas

Penfolds Reserve Bin 18A, 2018, Austrália

Bronze - Japan Airlines

Henri Bourgeois Sancerre d'Antan, 2016, França

ESPUMANTES

Espumantes da Business Class

Ouro - Singapore Airlines

Champagne Piper-Heidsieck, 2014, França

Prata - Qantas

Champagne Duval Leroy Femme de Champagne, 2002, França

Bronze - Korean Air

Champagne Piper-Heidsieck Rare Champagne, 2007, França

Espumantes da Primeira Classe

Gold - Qantas

Champagne Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs, 2008, França

Prata - British Airways

Champagne Laurent-Perrier Grand Siècle NV, França

Prata - Joint All Nippon Airways & Cathay Pacific

Champagne Krug, 2004, França

Bronze - Malaysia Airlines

Champagne Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs, 2007, França

ROSÉS

Rosés da Business Class

Gold - United Airlines

Whispering Angel Rosé, 2022, Château d'Esclans, França

Prata - Qatar Airways

Rosé et Or Château Minuty, 2021, França

Bronze - Delta Air Lines

La Fête du Rosé, 2020, França

Bronze - JetBlue - 90 points

Triennes Rosé, 2022, França

Rosé da Primeira Classe

Gold - Qatar Airways

Château d'Esclans, 2021, França

Prata - American Airlines

Colombo Cape Bleue Rosé, 2022, França

Bronze - British Airways

Caves d'Esclans Rock Angel, 2021, França

FORTIFICADOS/VINHOS DE SOBREMESA

Fortificados/Vinhos de sobremesa da Business Class

Ouro - Oman Air

Château SUAU, 2016, França

Ouro - Joint - Lufthansa & TAP Air Portugal

Graham's 10 Year Old Tawny Port, Portugal

Prata - Singapore Airlines

Morris Classic Liqueur Muscat, Austrália

Bronze - Qantas

Baileys of Glenrowan Founders Series Classic Muscat, Austrália

Fortificados/Vinhos de sobremesa da Primeira Classe

Ouro - Qantas

Morris of Rutherglen Old Premium Rare Topaque, NV, Austrália

Prata - Lufthansa

Niepoort Tawny 20 Year Old Port, NV, Portugal

Bronze - Qatar Airways

Graham's 40 Year Old Tawny Port, Portugal

A relação completa de premiados pode ser acessada no site oficial da premiação.