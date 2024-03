BBB 24: Sisters discutem Paredão e definem votação: 'É menos risco'

Os papos sobre a formação do novo Paredão no BBB 24 (TV Globo) estão a todo vapor pela Casa. Leidy Elin falou com Bia e Alane que Yasmin Brunet considera votar na dançarina.

O que aconteceu

Leidy Elin comentou com Bia e Alane que Yasmin gostaria de votar em quem fosse levar mais votos da casa, para se livrar do Paredão.

Bia e Alane disseram que pensaram em votar em Yasmin, mas repensaram a estratégia para tentar salvar Alane.

Alane: "Tenho medo da Pitel usar o voto dela comigo"

Leidy: "Se o dela for duplo, aí você tem três (votos). Se empatar entre você e o Bin, você sabe que você vai. Lucas desempata a favor do Bin".

Beatriz: "Acho melhor a gente ir no Bin"

Leidy: "Eu vou em quem tá com mais voto. Agora tô votando assim"

Alane: "Eu tava pensando em votar na Yasmin, mas eu tô vendo ela mal..."

Leidy: "Eu falei pra ela que achava que você não ia nela. Falei o que chegou até mim. Achei que você não iria nela, falei: 'Dali, Bia não vota em você'"

Beatriz: "O que ela fez eu não concordo, falei na cara dela, achei infantil e continuo não concordando. Só que a gente tá num ponto do programa onde a gente precisa tentar se salvar. Tem um negócio em mim que não tá... Vamos votar no Bin. É menos risco de ir três de nós"

