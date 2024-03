BBB 24: Esposa de Lucas supera brother em seguidores após sugerir término

Camila Moura, mulher de Lucas Henrique (Buda), do BBB 24 (TV Globo) ultrapassou o número de seguidores do marido após sugerir o fim de seu relacionamento.

O que aconteceu

Camila fez mudanças em seu perfil sugerindo que seu casamento havia acabado. Ela declarou torcida para Davi, apagou as imagens em que aparecia com Lucas e fez duas publicações mostrando fotos com o marido no lixo e uma mala feita.

Em seguida, Camila rapidamente ganhou seguidores e superou Lucas. Às 15h deste domingo (3), Lucas contava com 126 mil, enquanto ela tinha 246 mil.

O possível fim do casamento aconteceu após Lucas "flertar" com Pitel. Na última festa, Lucas cantou a música "Baiana", de Emicida, para a sister. "Vou te dizer só uma coisa: 'Baiana, cê me bagunçou. Pirei em tua cor, nagô, tua guia'", disse o brother. Pitel pediu que ele parasse, ao que Lucas respondeu: "É real. Vai acabar aqui, essa conversa".