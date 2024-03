'Por conta do tapa': Como Wanessa Camargo reagiu à expulsão do BBB 24?

Wanessa Camargo, 41, chorou ao ser informada que estava expulsa do BBB 24 (Globo). A cantora foi desclassificada após uma denúncia de agressão feita por Davi a produção do reality show.

O que aconteceu

Na edição deste sábado (2), o Big Brother Brasil exibiu Wanessa Camargo andando pela casa alterada após consumir bebida alcoólica na festa. Ao entrar no quarto magia, ela começou a pular e dançar, acaba batendo na perna de Davi — que estava deitando dormindo — e pede desculpas.

Momento exato em que Wanessa entrou no quarto enquanto Davi dormia #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/fbWbjweiBh -- TV Globo (@tvglobo) March 3, 2024

Incomodado com o ato, o participante foi ao confessionário às 6h (de Brasília) e relatou a produção do reality show que se sentiu agredido. Por volta das 12h45, ele, mais uma vez, foi chamado para uma conversa pela equipe do programa e pediu a expulsão da cantora.

Eu me senti agredido e provocado. Senti que ela estava fazendo pra provocar mesmo. Eu tava deitado na cama e tinha várias outras camas vazias. Ela me viu ali, veio em direção a minha cama e deu um tapa na minha perna. Sim, eu me senti agredido pela Wanessa Camargo e por questão deste tapa, eu quero que ela seja expulsa do programa.

Davi

Logo em seguida, Wanessa Camargo foi chamada ao confessionário e recebeu a informação da desclassificação do BBB 24 em virtude da denúncia do brother. "Nós recebemos agora uma denúncia de agressão nessa noite, no final da festa, pelo Davi, que você deu um tapa nele enquanto ele estava dormindo. Ele se sentiu agredido com esse tapa. Por conta deste tapa, dessa agressão e a denúncia dele, você vai ter que deixar o Big Brother agora", informou a produção.

A cantora, inicialmente, ficou sem reação com o comunicado da saída do Big Brother Brasil. "Ah?", reagiu ela, e caiu no choro com o fim de sua participação no reality show.

Confira o momento exato em que Wanessa foi desclassificada #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/ujK32R35t9 -- TV Globo (@tvglobo) March 3, 2024

Após a saída de Wanessa Camargo do jogo, os brothers questionaram Davi sobre o ocorrido, mas o participante se negou a falar do que ocorreu. "O que tinha para falar foi dito no confessionário", disparou ele.

A Globo também já havia divulgado o seguinte comunicado sobre a desclassificação: Neste sábado, dia 2, Wanessa Camargo foi desclassificada do 'BBB 24' por descumprir uma das regras do programa. No relato do participante Davi, na tarde deste sábado, dia 2, a agressão foi confirmada por ele. Seguindo as regras do reality, a cantora deixou o 'Big Brother Brasil'.

Tecnicamente, o termo "expulsão" não tem sido adotado mais pela emissora em casos recentes de desclassificação.

Segundo apuração de Lucas Pasin, colunista de Splash, Wanessa Camargo não perderá os prêmios adquiridos em sua participação de quase dois meses no Big Brother Brasil. A tendência é que a cantora faça participações nos programas do canal para tratar de sua passagem pelo reality show.

