Wanessa Camargo é expulsa por agressão a Davi e está fora do BBB 24

Wanessa Camargo foi excluída após agressão a Davi e está fora BBB 24 (TV Globo). A cantora foi chamada ao confessionário no início desta tarde e não voltou mais para o jogo.

O que aconteceu

A produção avisou que Wanessa está fora do reality show. Ela foi chamada ao Confessionário, e, minutos depois, os participantes ouviram o anúncio para recolherem os pertences da cantora. "Atenção, senhores. Por favor, arrumem os pertences da Wanessa e coloquem na despensa imediatamente", disse a voz.

Vale ressaltar que Wanessa não foi considerada expulsa, uma vez que ela ainda deve cumprir a agenda normal dos ex-BBBs, com participações nos programas e redes sociais da Globo.

A Globo divulgou o seguinte comunicado:

Neste sábado, dia 2, Wanessa Camargo foi desclassificada do 'BBB 24' por descumprir uma das regras do programa. No relato do participante Davi, na tarde deste sábado, dia 2, a agressão foi confirmada por ele. Seguindo as regras do reality, a cantora deixou o 'Big Brother Brasil'. Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt.

Tecnicamente, o termo "expulsão" não tem sido adotado mais pela emissora em casos recentes de desclassificação.

Participantes expulsos perdiam todos os prêmios acumulados e não participavam dos programas tradicionais da emissora, o que acontece com eliminados e desclassificados.

A saída da cantora aconteceu após Davi acusá-la de tê-lo agredido. Após a festa de sexta-feira, Wanessa pulava no quarto quando bateu na cama de Davi, onde o brother dormia coberto por um edredom. Ela atingiu a perna dele com o golpe. Wanessa não sabia que Davi estava na cama, foi avisada e se desculpou.

Davi se queixou da agressão e, no Confessionário, pediu que a produção interviesse. A reclamação não foi exibida no pay-per-view, mas o motorista comentou com Matteus que estavam analisando as imagens.

"Ela invadiu meu espaço e ultrapassou a linha! Se fosse eu no lugar dela, isso não estaria assim. Teriam falado: "Ah, agrediu a Wanessa Camargo". Ainda mais a amiga dela, Yasmin. Queria ver se fosse eu! Isso é falta de respeito, provocação e agressão. Ela deu um tapa na minha cama e nas minhas pernas", disse o brother.

No início da noite, Tadeu Schmidt entrou ao vivo na TV Globo. "Hoje, durante a tarde, tivemos uma desclassificação no BBB 24. A Wanessa deixou a competição após um relato do Davi. No Confessionário, o Davi confirmou que foi agredido pela Wanessa enquanto dormia no Quarto Magia. E, assim, seguindo as regras do BBB, a Wanessa também foi chamada ao Confessionário e, lá, foi informada que deveria sair da casa imediatamente", informou o apresentador aos espectadores.

