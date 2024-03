Victoria Beckham tem desfile invadido por protesto e surge com muletas

Victoria Beckham teve seu desfile na Semana de Moda em Paris ontem (1) marcado por um protesto do PETA.

O que aconteceu

A grife homônima de Victoria Beckham teve seu desfile na Semana de Moda de Paris marcado por um protesto contra o uso de couro.

Dois ativistas do grupo PETA entraram no meio do desfile com cartazes e blusas pedindo o uso de couro vegano nas peças de roupas.

"Animais não são tecidos" e "Dê as costas para a pele de animais" foram algumas das frases vistas. Marcas como Gucci e Burberry também tiveram invasões de ativistas em seus desfiles.

Victoria também chamou a atenção ao aparecer, no final do desfile, usando muletas e indo até seu marido, David Beckham, beijá-lo.

A designer teve um "pequeno acidente" na academia que resultou em uma ruptura, segundo publicou seu marido nas redes sociais.