BBB 24: Tadeu Schmidt tranquiliza brothers após desclassificação de Wanessa

Tadeu Schmidt conversou com os participantes do BBB 24 (TV Globo) hoje sobre a desclassificação de Wanessa Camargo.

O que aconteceu

O apresentador falou com os brothers antes da Prova do Anjo. "Antes de qualquer coisa, queria dar para vocês a informação que mais importa para vocês. A Wanessa já está a caminho de casa".

"Eu mesmo falei com ela, está tudo bem, mas ela descumpriu uma regra do programa e está fora do jogo", disse Tadeu.

Horas depois, no início da noite, Tadeu entrou ao vivo na TV Globo. "Hoje, durante a tarde, tivemos uma desclassificação no BBB 24. A Wanessa deixou a competição após um relato do Davi. No Confessionário, o Davi confirmou que foi agredido pela Wanessa enquanto dormia no Quarto Magia. E, assim, seguindo as regras do BBB, a Wanessa também foi chamada ao Confessionário e, lá, foi informada que deveria sair da casa imediatamente", informou o apresentador aos espectadores.

Wanessa Camargo foi desclassificada do jogo hoje após agredir Davi. Ela foi chamada ao confessionário e, em seguida, os confinados foram surpreendidos com o aviso da produção para colocarem os pertences da cantora na despensa.

BBB 24 - enquete UOL: O que você achou de Wanessa ser desclassificada?

