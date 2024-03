Sabrina Sato e Nicolas Prattes surgem em clima de romance durante viagem

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Em clima de romance, Nicolas Prattes mostra novas fotos ao lado de Sabrina Sato durante viagem.

O que aconteceu

Os dois assumiram namoro no Carnaval e, pouco depois, saíram em viagem para lugar paradisíaco. "Pura vida", escreveu o ator na legenda da publicação.

Sato deixou um comentário na publicação: "Meu lindo".

Nos comentários, os seguidores demonstraram apoio ao casal. "Não sei quem tem mais sorte aí", "Casal de milhões, vida longa" e "Exalando felicidade" foram algumas das declarações deixadas no post.

Sabrina estava solteira desde o fim de seu casamento com Duda Nagle, enquanto Nicolas terminou o relacionamento com Luiza Caldi em dezembro do ano passado.