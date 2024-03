Em cena decisiva, João Pedro vê Mariana prestes a atirar e toma atitude

No capítulo de "Renascer" deste sábado (2), José Inocêncio permanece inabalável diante da atitude subserviente de Damião, suspeitando que por trás da fachada de empregado se esconde um assassino.

Enquanto isso, Joana compartilha com o Pastor Lívio a preocupação de que Tião esteja prestes a fazer um pacto com o diabo. Inácia serve uma bebida a Damião, e durante o momento, ele inadvertidamente revela seu plano sinistro de tirar a vida de José Inocêncio.

Mariana percebe a desconfiança de Inácia em relação a ela. Damião busca a ajuda de Ritinha para mudar seu destino. José Inocêncio compartilha com Chico a confissão de Damião e faz um apelo ao marido de Inácia para que não tome nenhuma medida contra o homem.

João Pedro, arrependido, pede perdão ao pai por ter contratado Damião. Uma cena chocante se desenrola quando João Pedro flagra Mariana empunhando uma arma, e ele a imobiliza.

Sobre a novela

O enredo se desenrola na zona cacaueira de Ilhéus, Bahia, onde José Inocêncio, um fazendeiro, enfrenta desafios após a perda da esposa no parto do filho mais novo, João Pedro. O ódio nutrido por Inocêncio em relação ao herdeiro se intensifica, especialmente quando João Pedro se casa com Mariana, a ex-namorada do filho, que optou pelo pai em vez do filho.