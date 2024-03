Quem é a mulher de Kanye West que pode ser multada por usar pouca roupa

Bianca Censori, a esposa de Kanye West, tem chamado a atenção por andar pelas ruas de Paris com poucas roupas de tecidos finos, e pode ser multada por isso.

O que aconteceu

Na quinta-feira (29), o casal foi flagrado enquanto Bianca usava uma meia-calça e blusa transparentes, sem roupas íntimas.

Por conta da escolha de roupas, Bianca pode ser multada de acordo com a legislação da França. Segundo o Daily Mail, o artigo 222-32 do código penal do país diz que a "exibição sexual deliberada à vista de terceiros em um local acessível ao olhar público é passível de punição com um ano de prisão e multa de 15 mil euros".

Essa não seria a primeira polêmica internacional da modelo, que em agosto de 2023 foi investigada pela polícia de Veneza (Itália) por "atos contra a decência pública". Na época, o casal publicou fotos com as nádegas à mostra enquanto passeava em um moto táxi.

A empresa que alugou o barco ao casal, Venetian Turismo Motoscafi, disse em comunicado ao Daily Mail Australia ainda no início de setembro que o casal "não é mais bem-vindo" em seus navios.

"O motorista tinha que ficar atento ao trânsito e não viu essas obscenidades", disse a empresa. "Se isso tivesse acontecido, ele teria desembarcado imediatamente e denunciado os transgressores às autoridades."

Quem é Bianca Censori

Bianca Censori é uma arquiteta e modelo australiana que começou a trabalhar na marca de Kanye West, Yeezy, em 2020.

Nascida em Melbourne, ela tem 29 anos e, segundo o The Sun, já disse ser apaixonada por design e, criou sua marca, Nylons Jewelry, após se formar no ensino médio, que durou até 2017. Atualmente, ela é chefe de arquitetura da Yeezy, segundo consta em seu LinkedIn.

"Quando criança, sempre fui atraída por empreendimentos criativos, principalmente artísticos. Sempre quis ser escultora e para mim arquitetura é a união da arte e da pragmática. É o maior gesto artístico que podemos colocar na terra. Fui atraído por isso, puramente, como uma mudança na escala artística", disse em uma entrevista de 2021 ao Hypebeast. "Quando criança, passei muito tempo com minha tia, que sempre me expunha a uma variedade de arte, cinema e arquitetura".

A arquiteta foi vista junto com Kanye pela primeira vez em janeiro de 2023. Em outubro do mesmo ano, o Daily Mail divulgou documentos mostrando que o casal, ainda em dezembro de 2022, deu entrada em um casamento — no mesmo ano do fim do divórcio com Kim Kardashian —, e a certidão foi divulgada em outubro de 2023.

No mesmo mês de entrada no casamento, dezembro de 2022, Kanye West lançou no Instagram Stories uma música com o sobrenome da modelo no título, "Censori Overload". Na música, Kanye diz que "A Bíblia diz que eu não posso ter mais sexo até o casamento", o que alguns fãs apontaram como o motivo para o casamento rápido entre eles.

A modelo também foi capa do álbum "Vultures 1", o primeiro de um duo entre Kanye West e a cantora Ty Dolla Sign. Nele, ela aparece de costas, nua.

A família de Bianca também já mostrou aprovar a relação. A irmã, Angelina Censori, de acordo com o Daily Mail, disse que a notícia do casamento foi emocionante.

Já alguns amigos demonstraram preocupação com Bianca, segundo o US Weekly, dizendo que a modelo se isolou, embora "pareça feliz".

"Bianca sempre foi uma mulher forte e independente que tem voz própria, mas eles não têm visto isso ultimamente porque não se falam ou se veem com tanta frequência como antes de ela começar a sair com Kanye", disse uma fonte ao jornal.

Em novembro de 2023, houve rumores, publicados pelo The Sun, de que o casal estava "dando um tepo". "A família dela nunca foi fã de Ye e as pessoas próximas a ela questionaram se casar com ele foi a decisão certa", disse uma fonte, que acrescentou que Kanye estava "muito mais feliz e mais focado com ela por perto".

No entanto, no fim do mesmo mêss, eles foram vistos juntos novamente em Dubai. Nos últimos dois anos, o casal também foi visto no Japão, França e Itália, novamente, juntos.

No aniversário da companheira, Kanye West se declarou no Instagram: "Feliz aniversário para a mais linda, super divertida, musa icônica, inspiradora, artista talentosa, mestrado em arquitetura, QI 140, amando ao meu lado todos os dias, quando metade do mundo virou as costas para mim e para a madrasta mais incrível de nossos filhos, eu te amo muito, obrigado você por compartilhar sua vida comigo."