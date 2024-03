O que Davi expôs de Wanessa Camargo no Confessionário do BBB 24?

Durante o raio-x no BBB 24 (Globo), Davi expôs Wanessa Camargo e a acusou de agressão.

O que aconteceu

No confessionário, Davi disse se sentir desrespeitado por Wanessa Camargo, após a última festa. Ele contou ter ido dormir mais cedo para fazer a Prova do Anjo: "Teve uma situação dentro do quarto, onde a Wanessa ultrapassou o limite da bebida e acabou entrando no quarto, me senti muito desrespeitado por ela."

Ela não me respeitou, eu estava dormindo no quarto. E acabou também, que naquele momento, ela veio pra cima da minha cama e acabou me batendo, me agredindo. Me senti agradido naquele momento. Davi

O motorista de aplicativo ainda disse não estar legal: "Estou com muita raiva, estou aqui me controlando, mas tô esperando para que esse problema possa ser resolvido.

A Globo divulgou o seguinte comunicado:

Neste sábado, dia 2, Wanessa Camargo foi desclassificada do 'BBB 24' por descumprir uma das regras do programa. No relato do participante Davi, na tarde deste sábado, dia 2, a agressão foi confirmada por ele. Seguindo as regras do reality, a cantora deixou o 'Big Brother Brasil'. Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt.

