Maiara usa look com fendas laterais em show no interior de SP; veja

Maiara, 36, usou um look ousado, com fendas laterais, em show realizado na madrugada de sábado (2) em Sebastianópolis do Sul, São Paulo.

O que aconteceu

A cantora sertaneja, que faz dupla com a irmã, Maraisa, usou as redes sociais para mostrar o look.

O vestido é de couro preto, com diversas fendas nas laterais do corpo.

Maiara compartilhou um vídeo com o look em seu Instagram e recebeu diversos elogios.

Nessa semana, ela confirmou os boatos de que o namoro com Matheus Gabriel, terminado em outubro passado, teria sido retomado. Ela já tinha voltado a usar a aliança da época de namoro.

Veja: