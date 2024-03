Com Simple Plan e NX Zero, I Wanna Be Tour realiza o sonho de todos os emos

São Paulo foi a primeira cidade a receber o festival itinerante I Wanna Be Tour, no sábado (2/3), no Allianz Parque. Essa verdadeira festa emo ainda passa por mais quatro cidades: Curitiba, neste domingo (3/3), Recife (6/3), Rio de Janeiro (9/3) e Belo Horizonte (10/3).

O que aconteceu?

Doze bandas nacionais e estrangeiras do estilo emo embarcaram nesta jornada pelo Brasil! São elas Fresno, Plain White T's, Mayday Parade, Pitty, Boys Like Girls, Asking Alexandria, The Used, All Time Low, The All American Rejects, NX Zero, A Day to Remember e Simple Plan.

O vocalista Pierre Bouvier, da banda canadense Simple Plan, encerra o festival I Wanna Be Tour, em São Paulo, na noite de sábado (2/3) Imagem: Micaela Wernicke/UOL

O Simple Plan fez uma verdadeira festa emo com clássicos de seu repertório e covers de outros artistas. A banda encerrou o festival com hinos como "Perfect" e "Your Love Is a Lie" e promoveu um tributo aos anos 2000 com covers de "All Star", do Smash Mouth, "Sk8r Boi", de Avril Lavigne, e "Mr. Brightside", do The Killers.

Teve até cover instrumental de Mamonas Assassinas, e os vocais ficaram por conta da plateia. O show também foi marcado pela interação com o público: fãs vestidos de Scooby-Doo (a banda canta uma das aberturas do desenho) foram convidados a subir no palco, e o baterista Chuck Comeau se jogou na plateia.

Pierre Bouvier, do Simple Plan, botou os emos para pular no Allianz Parque, em São Paulo, no festival I Wanna Be Tour Imagem: Micaela Wernicke/UOL

A banda brasileira NX Zero era uma das mais aguardadas do festival, mesmo depois de ter rodado o país no ano passado com a turnê "Cedo ou Tarde". Em entrevista a Splash nos bastidores do I Wanna Be Tour, o vocalista Di Ferrero contou que foi uma turnê dos sonhos: "Tudo muito lindo".

Di Ferrero, do NX Zero, canta para o público do festival emo I Wanna Be Tour, em São Paulo Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Uma coisa legal de hoje é estar com outras bandas em um festival, algo que a gente tá acostumado a fazer há muito tempo, mas numa proporção absurda, em um estádio. A gente tá aqui pra viver o agora. A gente não sabe o que vai rolar depois mesmo com o NX. O combinado era ir até dia 16 de dezembro, mas a gente não podia estar de fora dessa tour, que tem as bandas da nossa geração, da nossa época. [...] Vamos ver o que o futuro tem pra nós Di Ferrero, vocalista do NX Zero

Gee Rocha, guitarrista da banda de rock NX Zero, faz sua performance no palco do I Wanna Be Tour, em São Paulo Imagem: Micaela Wernicke/UOL

O NX Zero colocou o estádio inteiro pra cantar os primeiros hinos emo do Brasil. Uma das precursoras do gênero no país, a banda viu a plateia lotada acompanhar a plenos pulmões faixas como "Razões e Emoções" e "Cedo ou Tarde". A música "Cartas pra Você" ganhou o tradicional show de lanternas de celular durante a apresentação.

Público cantou e se emocionou com show do NX Zero no festival I Wanna Be Tour Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Essa foi uma das últimas apresentações do NX Zero, que voltou apenas para a turnê, em 2023. A banda encerra de vez a sua agenda com um show de despedida no I Wanna Be Your, em Belo Horizonte, no dia 10.

Vamos tratar o futuro com carinho, pensar a respeito Caco Grandino, baixista do NX Zero

O vocalista Jeremy McKinnon, da banda A Day to Remember, que era uma das mais aguardadas do festival I Wanna Be Tour Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Uma das atrações mais esperadas da noite, A Day to Remember entregou um show com muito screamo e guitarras pesadas. A apresentação começou com uma chuva de papel e "Downfall of Us All". Teve moshpit a pedido do vocalista, Jeremy McKinnon, e uma plateia cheia de energia mesmo no penúltimo show da noite. A banda fechou o palco tocando "It's Not a Phase", com fogos, e duas queridinhas dos fãs: "If It Means a Lot to You" e "All Signs Point to Lauderdale".

O show da banda americana A Day to Remember no I Wanna Be Tour, em São Paulo Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Pitty, a única mulher da programação do festival, é também dona de um dos repertórios mais conhecidos pelo público. O estádio ainda estava enchendo, afinal a apresentação da cantora foi uma das primeiras do dia, mas ela apresentou um show cheio de sucessos, como "Teto de Vidro", "Admirável Chip Novo" e "Na Sua Estante".

A poderosa Pitty foi a única mulher a se apresentar no festival emo I Wanna Be Tour, neste sábado (2), em São Paulo Imagem: Micaela Wernicke/UOL

A banda Boys Like Girls fez uma apresentação empolgada, apesar de o vocalista Martin Johnson estar com um dos braços imobilizados após uma cirurgia no ombro. Ele se emocionou ao ver o público entoando as primeiras faixas de "Thunder" e pediu que a plateia guardasse os celulares para cantar dois de seus maiores sucessos, "The Great Escape" e "Love Drunk". O maior hit da banda no Brasil, "Two Is Better Than One", uma colaboração com Taylor Swift, fez o estádio cantar em coro.

Nem mesmo um braço imobilizado tirou a energia do vocalista Martin Johnson, do Boys Like Girls, na apresentação no I Wanna Be Tour, em São Paulo Imagem: Micaela Wernicke/UOL

A banda americana The Used disse estar animada para ver o show do NX Zero e curtiu conhecer o Fresno nos bastidores do festival. "Nós vimos os altos e baixos da música emo, e o fato de estarmos aqui hoje, tocando na frente de milhares de pessoas, é incrível", afirmou, para a reportagem de Splash, Bert McCracken, vocalista do The Used.

O vocalista do The Used, Bert McCracken, no palco do festival I Wanna Be Tour, no Allianz Parque Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Parece que a amizade pegou, e Lucas, da Fresno, subiu ao palco do The Used para cantar com a banda. "Realizando o sonho de todos os emos do Brasil", celebrou o emo Lucas.

Já The Used está na lista de shows que Cameron Liddell, guitarrista do Asking Alexandria, quer assistir no festival. "Eu cresci ouvindo essa banda, mas nunca consegui assisti-los ao vivo", comemora.

O guitarrista Cameron Liddell, do Asking Alexandria, curte o momento no palco do I Wanna Be Tour, em São Paulo Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Nós estamos muito animados para tocar aqui. Festival ou não, eu amo estar no Brasil. Estivemos aqui três ou quatro vezes antes, mas é a primeira vez fazendo algo tão grande. Cameron Liddell, do Asking Alexandria

Veja fotos do I Wanna Be Tour em SP

