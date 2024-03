Fãs esperam Simple Plan e NX Zero por mais de 10 h em SP: 'Cara e coragem'

Os fãs das bandas Simple Plan e NX Zero já faziam fila para entrar no festival I Wanna Be Tour, no Allianz Parque, em São Paulo, antes mesmo de os portões abrirem, às 10h. As bandas sobem ao palco quase no fim do festival: NX Zero tem apresentação marcada para às 20h07, enquanto Simple Plan encerra os shows a partir das 22h13.

O que os fãs esperam

Carlos Gomez e Carina Martins esperavam na fila para entrar pouco antes das 10h. Carina foi focada para ver Simple Plan, já Carlos não abre mão de outras bandas, como A Day to Remember.

Ela é mais Simple Plan. Quero ver The Used e A Day To Remember. Vai ter algumas bandas que quero ver, mas Simple Plan é o principal. Carlos Gomez, namorado de Carina

Carina disse que dá para esperar, sim, 12h para a entrada de Simple Plan no palco. "Vai ser na coragem mesmo. Na cara e na coragem".

Andrea, Junior e Karina Halley se dividiram entre NX Zero e Simple Plan. Andrea conta que começou a gostar da banda brasileira porque a filha só falava deles, tanto que já foi em quatro shows e agora espera mais um, enquanto a filha, que já foi em seis shows da banda, usava uma camisa do Simple Plan.

Aline Alves e Andrea Halley (agachadas) e Karina Halley, Isabelle Tenorio, Ana Luiza Sartori, Aryelle Lopes e Junior Halley, na espera por NX Zero e Simple Plan no festival I Wanna Be Tour, em SP Imagem: Luccas Lucena/UOL

Cresceu falando de NX e agora estamos juntas. Andrea Halley, mãe de Karina

Na fila para a abertura dos portões, eles viraram amigos de Aline Alves, Isabelle Tenório, Ana Luiza Sartori e Aryelle Lopes, que também esperavam Simple Plan e NX Zero. Elas brincam que estavam ali desde às 8h para ficar perto do vocalista Lucas Fresno, vocalista da banda Fresno, que abre os shows às 11h.

Vou lá cedinho para encher o saco do Lucas. Cheguei cedo para almoçar com o Lucas. Karina Halley, filha de Andrea e Junior Halley

Elas dizem que não será ruim esperar 12h para o show das bandas que elas querem ver, já que irão de cadeira inferior. "É cadeira. É mais de boa", brincam.