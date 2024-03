BBB 24: Como foi último Raio-X de Wanessa antes de ser desclassificada

Antes de ser desclassificada do BBB 24 (TV Globo), Wanessa Camargo comentou sobre ter "extravasado" na última festa no Raio-X desta manhã.

O que aconteceu

No Raio-X, Wanessa apareceu sonolenta e comentou o evento do dia anterior, sem citar seu problema com Davi.

Wanessa: "Bom dia! É... às vezes é preciso dar uma extravasada aqui. Sério, vocês não têm ideia da pressão que a gente sente aqui dentro, tudo que a gente vive, o sentimento, a sensação de falta, a saudade...".

Wanessa: "Acho que uma das piores coisas que acontece com a gente aqui dentro é quando a gente começa a se questionar sobre a gente. Então, às vezes, é preciso dar uma extravasada. Eu estou fazendo isso nas festas, porque é onde alivia tudo. Dou risada, brinco...".

Wanessa: "É isso. Mais uma festa maravilhosa, a gente comeu muito bem, a gente foi feliz".

Já no Raio-X de Davi, o brother expôs Wanessa e acusou a cantora de tê-lo agredido.

