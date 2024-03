'Fivela de respeito': as semelhanças de Damião com Alcides, de 'Pantanal'

De Splash, no Rio

Xamã interpreta um homem misterioso em "Renascer", o matador Damião. Ele apareceu na trama com o objetivo de assassinar José Inocêncio (Marcos Palmeira) e tem lembrado outro personagem de um remake recente: Alcides (Juliano Cazarré)

Semelhanças

O jagunço de "Renascer" quase sempre está vestido com uma calça jeans segurada por um cinto com fivela que chama atenção, algo bem parecido com o personagem de Cazarré em "Pantanal". O acessório de Alcides, inclusive, viralizou em 2022 após Maria Bruaca (Isabel Teixeira) dizer que ele tinha uma "fivela de respeito". Será que a história vai se repetir?

Se em "Renascer", Damião foi contratado por Egídio (Vladimir Brichta) para acabar com Zé Inocêncio, em "Pantanal", Alcides chegou à fazenda de Tenório (Murilo Benicio) para matá-lo. A diferença é que ele queria se vingar do fazendeiro responsável por ter matado toda sua família no passado.

Os dois, no entanto, desistem de matar após se apaixonarem. Damião muda seus planos ao se apaixonar por Ritinha (Mell Muzzillo), e, depois, por Eliana (Sophie Charlotte), enquanto Alcides se transformou em um homem mais sensível por Maria Bruaca.

Os dois personagens foram criados por Benedito Ruy Barbosa na década de 1990. A primeira versão de Renascer foi exibida em 1990, pela TV Manchete, enquanto "Renascer" ganhou vida em 1993, na Globo. Os dois remakes contemporâneos foram escritos pelo neto de Benedito, Bruno Luperi.