Vai uma taça? Aeroporto na Itália terá vinhedo no telhado e produzirá vinho

O Aeroporto Amerigo Vespucci (FLR), também conhecido como Aeroporto de Florença, na Itália, vai ser ampliado e ganhará um vinhedo em seu telhado e uma vinícola, onde produzirá seu próprio vinho.

O projeto do novo terminal internacional foi anunciado pelo renomado escritório de arquitetura Rafael Viñoly Architects, que o tocará em duas etapas: a primeira deve ser entregue já em 2026, enquanto a segunda (e final) deve ficar pronta em 2035, segundo informações da revista americana Forbes e do site especializado ArchDaily.

Aeroporto "Amerigo Vespucci", também conhecido como Aeroporto de Florença-Peretola, em imagem de 2021 Imagem: Sergio Di Pasquale Luci/Getty Images

Serão 38 fileiras de vinhas verdes no topo do aeroporto.

Os vinhedos ocuparão uma área aproximada de 7,7 hectares e serão um simbolo da cultura viticultora da Toscana, região famosa pela produção da bebida e da qual a cidade é capital.

38 fileiras de vinhas deverão ocupar o topo do Amerigo Vespucci Imagem: Divulgação/Rafael Viñoly Architects

Segundo os criadores do projeto, as uvas do Aeroporto de Florença serão cultivadas e colhidas pelos melhores viticultores da região.

Esta enorme superfície, que esconde o terminal do aeroporto quando vista do Duomo de Brunelleschi e outros proeminentes pontos da cidade, não só servirá como um novo marco para o futuro sustentável da cidade, mas também como um símbolo de suas tradições. Aponta o projeto divulgado no site do escritório de arquitetura.

Quase 7,7 hectares estarão disponíveis para o cultivo de uvas Imagem: Divulgação/Rafael Viñoly Architects

Um sistema semelhante ao de um parque também rodeará o aeroporto, com estruturas lineares de concreto com solo e irrigação sustentando as vinhas. No lado de dentro, claraboias permitirão a entrada de luz natural em seus saguões.

Mais lojas e restaurantes

Mas nem só de vinho viverá o novo Amerigo Vespucci: mais de 5,9 milhões de passageiros internacionais são esperados por ano após a construção do novo terminal. Outras melhoras ainda serão feitas por lá como o alongamento da atual pista, bastante curta, que será reorientada em 90º para longe dos morros que rodeiam o local.

O vinhedo estará localizado sobre o novo terminal internacional. Ainda dentro do aeroporto, uma vinícola comandada por experts produzirá o próprio vinho Imagem: Divulgação/Rafael Viñoly Architects

Além de aumentar sua capacidade para receber mais tipos de aeronaves, a reforma ainda deverá conectar o terminal novo, de 50 mil metros quadrados, com um sistema ferroviário de trens leves e sustentáveis até o centro da cidade, o que deve facilitar a vida de turistas que desembarcarão por lá querendo explorar as relíquias renascentistas.

Claraboias garantirão a iluminação natural dos saguões Imagem: Divulgação/Rafael Viñoly Architects

Uma "praça" separará as áreas de embarques e desembarques, criando uma enorme área de convivência que facilitará o fluxo e a orientação dos viajantes. Já a área de check-in no térreo levará a escadas que permitirão aos frequentadores subir cerca de 8 metros até uma plataforma onde encontrarão lojas, restaurantes, lounges e serviços como imigração, além de outras amenidades.

Essa plataforma ficará suspensa e ligará tanto os desembarques quanto a praça próxima aos embarques, de frente à pista e à paisagem montanhosa.

O novo projeto deverá ser completamente concluído até 2035 Imagem: Divulgação/Rafael Viñoly Architects

A expectativa é que a ampliação e a oferta de vinhos atraiam mais turistas ao aeroporto.

Apesar de bem localizado, a cerca de 6,5 km do centro da cidade (15 minutos de táxi), o Amerigo Vespucci é atualmente um dos menores da Toscana. Com isso, hoje, muitos turistas preferem chegar em Florença de trem, vindo de Roma ou Milão.