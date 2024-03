Yas: Saída de Wanessa faria Yasmin repensar rivalidade com Davi no BBB 24

Matteus e Beatriz sugeriram para Alane, Isabelle e Davi que votem juntos no próximo paredão do BBB 24 (Globo), a fim de evitar despediçar votos e se defenderem mutuamente. Davi afirmou que, se tiver a chance, gostaria de colocar Yasmin Brunet na berlinda.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, considera que uma eventual eliminação de Yasmin desestabilizaria muito Wanessa Camargo na competição. "Vendo como as duas são dentro da casa, me parece que vai dar ruim para a Wanessa se a Yasmin sair. Elas são tão grudadas que, se uma sair, a outra logo vai também - ou então pode surpreender e dar uma virada."

Para Yas Fiorelo, a recíproca é inversa. Na visão dela, a eliminação da cantora é o melhor que poderia acontecer a Yasmin dentro do jogo. "Se a Wanessa sair, talvez a Yasmin entenda que essa rivalidade com o Davi não serve mais. Aí poderia investir, talvez, em uma rivalidade com a Alane ou com outra pessoa."

A apresentadora criticou ainda a aliança que a modelo e a artista vêm estabelecendo com Pitel e Fernanda de uns dias para cá. "É curiosa essa união entre Wanessa, Yasmin, Pitel e Fernanda. Saiu o Rodriguinho e entraram Wanessa e Yasmin nesse grupo. Elas só têm a perder se juntando, porque são vilãs de categorias diferentes. Não está combinando."

MC Bin Laden se perde no jogo e abandona até lado 'intrigueiro' no BBB 24

MC Bin Landen, 30, entravou uma forte discussão com Raquele, 23, dentro do BBB 24 (Globo). O funkeiro não gostou de ouvir a doceira e outros brothers comentando que ele era 'de lua' - isto é, variava o humor com frequência.

Para Leão Lobo, nem mesmo a função de leva-e-traz do BBB 24 o funkeiro tem sabido cumprir como antes. "No começo gostava dele, porque parecia entender o jogo muito bem. Mas de repente foi se perdendo, virou só o intrigueiro [da casa] - e agora nem isso é mais! Ficou uma coisa muito estranha [o jogo dele]."

O programa Splash Show é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 13h, no canal de Splash no YouTube e na home do UOL, com as principais notícias do dia e comentários. Assista à íntegra:

