'Velozes e Furiosos 5' foi mesmo gravado no Rio? Relembre bastidores

Nesta quinta-feira (29), a "Sessão da Tarde" acelera os motores com o filme "Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio". Uma das franquias mais longas e lucrativas de Hollywood escolheu o Brasil como cenário para o quinto filme, estrelado por Vin Diesel.

O filme foi filmado no Brasil?

Os produtores decidiram que gravariam o filme de 2011 no Brasil por conta da grande quantidade de fãs da franquia no país. De fato, o longa tem algumas cenas que foram gravadas no Rio de Janeiro.

Apesar da homenagem no nome e história, a maioria das sequências foram filmadas em Porto Rico, já que seria mais barato para o estúdio dessa maneira. Ainda assim, esse filme é um dos mais lembrados da franquia e rendeu o meme de Vin Diesel dizendo "This Is Brazil" ("Isso é o Brasil", em tradução livre).

De volta ao Brasil

No último filme lançado da franquia, o 'Velozes e Furiosos 10', algumas cenas também foram gravadas no Brasil. O longa ainda contou uma breve participação especial da cantora Ludmilla.

As sequências foram filmadas em setembro de 2022, nas praias de Copacabana e do Arpoador, no Rio de Janeiro.