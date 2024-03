Após baixar a guarda com vigarista, Taís arma plano triunfal contra irmã

Nos próximos capítulos de "Paraíso Tropical", Lúcia comenta com Hermínia que Antenor tem charme. Alice, filha de Lutero, vai com o pai visitar Olavo. Taís pede desculpas a Marion, que aceita. Antenor concorda com o plano de aposentadoria complementar proposto por Daniel. Olavo vê Ivan e faz ameaças.

Ivan é atropelado por uma bicicleta e Olavo não faz nada. Lúcia e Mateus socorrem Ivan. Joana digita errado o valor de uma joia que Alice compra. Alice se recusa a resolver o problema e Joana se exalta. Cássio manda Joana parar de incomodar as suas clientes e ela explode.

Evaldo diz a Paula que quer dar queixa contra Taís. Paula pede que, por causa de Isidoro, Evaldo não denuncie Taís. Eloísa permanece irredutível, mas Evaldo cede. Taís pensa uma maneira de fazer Daniel acreditar que Paula e Cássio têm um caso. Lúcia avisa Marion que está no pronto-socorro com Ivan.

Joana é demitida e precisa pagar o prejuízo. Lúcia escuta Marion ser grosseira com Ivan e se recusar a pagar a conta do hospital. Lúcia paga a conta e deixa seu cartão com Ivan. Cássio procura Joana e ela diz que ele atrapalhou a sua vida. Daniel apresenta aos funcionários o plano de complementação da aposentadoria.

Olavo, Xavier e Lutero conspiram. Antenor diz a Vidal que apoiou a ideia para que Daniel não saia do grupo. Taís visita Cássio e comenta que Paula tinha interesse especial por ele. Otília ouve Cássio dizer que Taís roubou seu dinheiro. Isidoro e Dinorá levam as crianças para um piquenique.

Gustavo aparece para levar o remédio de Julinho. Antenor convida Lúcia para jantar em sua casa. Dinorá e Gustavo discutem. Eloísa e Taís brigam. Heitor consola Joana. Taís acha que Ivan deve procurar Lúcia para ficar perto da Paula. Lúcia diz a Antenor que teme se decepcionar com ele. Evaldo é convidado para ir à Europa. Ivan procura Lúcia. Taís vai à casa de Isidoro.