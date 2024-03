Com coração na mão, Lúcia faz flagra indiscreto e desabafa com Antenor

Nos próximos episódios de "Paraíso Tropical", Lúcia compartilha com Hermínia a percepção de que Antenor possui charme. Olavo visita com sua filha Alice, que é filha de Lutero. Taís pede desculpas a Marion, que aceita. Antenor concorda com o plano de aposentadoria complementar proposto por Daniel.

Olavo observa Ivan e faz ameaças, mas quando Ivan é atropelado por uma bicicleta, Olavo opta por não agir. Lúcia e Mateus prestam socorro a Ivan. Joana comete um erro ao digitar o valor de uma joia comprada por Alice. Alice se recusa a resolver o problema, levando Joana a se exaltar.

Cássio ordena que Joana pare de incomodar suas clientes, resultando em uma explosão por parte dela. Evaldo revela a Paula sua intenção de denunciar Taís. Diante disso, Paula solicita que Evaldo evite denunciar Taís em consideração a Isidoro. Eloísa mantém sua posição inflexível, mas Evaldo eventualmente cede.

Enquanto isso, Taís elabora um plano para fazer Daniel acreditar que Paula e Cássio estão envolvidos romanticamente. Lúcia informa a Marion sobre sua presença no pronto-socorro com Ivan. Joana enfrenta a demissão e a necessidade de cobrir o prejuízo.

Lúcia testemunha a grosseria de Marion com Ivan e sua recusa em quitar a conta do hospital. Assumindo a despesa, Lúcia deixa seu cartão com Ivan. Cássio procura Joana, e ela o acusa de ter atrapalhado sua vida. Enquanto isso, Daniel apresenta um plano de complementação da aposentadoria aos funcionários.

Olavo, Xavier e Lutero conspiram nos bastidores. Antenor revela a Vidal que apoiou a ideia para manter Daniel no grupo. Taís visita Cássio e sugere que Paula tinha interesse especial por ele. Otília escuta Cássio afirmar que Taís roubou seu dinheiro. Isidoro e Dinorá organizam um piquenique para as crianças. Gustavo surge para entregar o remédio de Julinho.

Antenor convida Lúcia para jantar em sua casa. Dinorá e Gustavo têm uma discussão acalorada. Eloísa e Taís se envolvem em uma briga. Heitor oferece consolo a Joana. Taís sugere que Ivan procure Lúcia para ficar mais próximo de Paula. Lúcia expressa a Antenor seu receio de se decepcionar com ele. Evaldo recebe um convite para viajar à Europa. Ivan procura Lúcia, enquanto Taís vai à casa de Isidoro.