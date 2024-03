'Vou sentir tanta saudade'; fãs repercutem último capítulo de 'Fuzuê'

Na sexta (01), foi exibido o último capítulo da novela das 7 "Fuzuê" (Globo). Com isso, a trama ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

O que aconteceu

A novela escrita por Gustavo Reiz chegou ao fim. "Meu deus, começou o último capítulo de Fuzuê", anunciou um dos fãs da novela no X (antigo Twitter).

Com seu capítulo final, "Fuzuê" ficou no topo dos assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). "Vou sentir tanta saudade das suas loucuras, Preciosa", lamentou um usuário da rede social.

Alguns internautas ficaram tristes por ver a abertura da novela pela última vez. "Eu amo a abertura de 'Fuzuê' um dos poucos acertos com relação a essa novela", escreveu um telespectador. "Essa abertura gostosinha vai deixar saudades", disse outro.

Eu amo a abertura de fuzuê um dos poucos acertos com relação a essa novela #fuzuê pic.twitter.com/k6u6GD1oqU -- Ameixa (@AmeixaPotov) March 1, 2024

Essa abertura gostosinha vai deixar saudades!!!#Fuzuê pic.twitter.com/IJKPug8Ha0 -- Fã Clube Dalton Vigh (@FCODaltonVigh) March 1, 2024

levanta a mão ae que vai começar o último capítulo de fuzuê #Fuzuê

pic.twitter.com/kpEEhhAFcE -- pati (@paticomentts) March 1, 2024

vou sentir tanta saudade das suas loucuras, preciosa #Fuzuê



pic.twitter.com/Mjwu69i1wx -- pati (@paticomentts) March 1, 2024

Mds esse último cap tá tentando ser um monte coisa ao msm tempo e no fim tá só enrolado e forçado #Fuzuê pic.twitter.com/z5iy04aiQ7 -- (@DyllonAmor) March 1, 2024

A rivalidade Luna X Preciosa serviu muito porque as atrizes estavam em completa sintonia. Gustavo mandou muito bem ao fazer uma mocinha que não abaixa a cabeça pra ninguém, o que gerou debates incríveis entre as duas. #Fuzuê pic.twitter.com/0X2KVOx7f5 -- Novelando (@novelandu) March 1, 2024

Eles terminando a novela juntos e com um chromakey de fundo A referência, juro! #Fuzuê pic.twitter.com/r5T4rYBwyQ -- Portal Nosso Drama (@nossodramabr) March 1, 2024