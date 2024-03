Príncipe William toma cerveja com astro de Hollywood em visita a clube de futebol

LONDRES (Reuters) - O príncipe britânico William e o ator norte-americano Rob McElhenney beberam cerveja juntos nesta sexta-feira no pub ao lado do estádio da equipe de futebol galesa que é de propriedade do artista.

William, o príncipe de Gales, visitou Wrexham no St David's Day, que celebra o padroeiro do País de Gales, e foi ao local para conversar sobre o efeito que o clube exerce sobre a comunidade local. Além de McElhenney, o time também pertence ao ator Ryan Reynolds, de “Deadpool”.

“Eu amo cidra”, afirmou o príncipe enquanto ele e o ator se serviam bebidas (não muito bem) no pub The Turf, próximo ao Racecourse Ground, estádio que é a casa do time e onde o príncipe recebeu depois uma camisa com seu nome nas costas.

McElhenney, astro da siticom “Nunca Chove em Filadélfia”, e Reynolds compraram o Wrexham em novembro de 2020, trazendo glamour, sucesso nos gramados e atenção global para uma cidade no norte do País de Gales, por meio de um documentário de TV que conta a história do time.

Durante a viagem, William também visitou uma escola e o memorial do desastre da mina de Gresford. O ano de 2024 marca o 90º aniversário do acidente, que matou 266 homens em uma mina de carvão perto dali.

O herdeiro do trono britânico teve uma semana agitada nas manchetes após não comparecer na terça-feira a um memorial de seu padrinho, o falecido rei Constantino da Grécia, por conta de um “assunto pessoal”. Ele retomou seus deveres na quinta, em visita a uma sinagoga de Londres, onde afirmou estar extremamente preocupado com o crescente antissemitismo no Reino Unido.

Sua esposa, Kate, também está longe do público desde o Natal, após passar por uma cirurgia abdominal em janeiro. Comentaristas da família real afirmam que há crescente especulação e rumores sobre o tema nas redes sociais.

(Reportagem de Michael Holden)