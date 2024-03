Por onde anda 'L' do KLB? 1º amor de Wanessa casou com miss e foi político

Wanessa, 41, contou como foi o namoro com Leandro, do grupo KLB, em uma festa do BBB 24 (Globo). A cantora disse que ele foi sua "primeira paixão da vida".

Conheci eles com 9 anos, a minha primeira paixão, primeira paixão da vida, Leandro. Quando eu o vi, eu tinha 9 anos, ele passou na minha frente. Só fui namorar ele com 15 anos. Criança, né?

Por onde anda Leandro?

Kiko, Leandro e Bruno, integrantes do KLB; banda fez sucesso nos anos 2000 Imagem: Reprodução

Hoje com 42 anos, Leandro segue na banda KLB, formada com os irmãos Bruno e Kiko. O grupo foi formado em 2000 e ficou conhecido por fazer um pop romântico. A primeira década de trabalho foi marcada por sucessos como "Ela não está aqui" e "A dor desse amor".

Eles eram queridinhos de programas de auditório e requisitados, em especial, pelo público jovem. Os irmãos nunca anunciaram o fim oficial, mas não faziam shows desde 2015, quando lançaram o DVD "Um Novo Tempo".

Aparição na Globo. Em outubro do ano passado, com o KLB, Leandro participou da apresentação de João Liberato no quadro Batalha do Lip Sync, do Domingão com Huck (Globo).

Retorno aos palcos. O KLB anunciou o retorno do grupo em abril de 2022. Leandro e os irmãos ficaram longe dos palcos por sete anos e voltaram com uma turnê nacional chamada "20 +2 Experience".

Casamento com Miss Brasil. Em março de 2022, pouco antes do anúncio da turnê, o músico se casou com a Miss Brasil Natália Guimarães. Na época da celebração, no entanto, os dois já estavam juntos havia 14 anos.

Pai de gêmeas. Da união com Natália Guimarães, nasceram as gêmeas Maya e Kiara. As duas completaram dez anos em 2023.

Leandro assumiu mandato na Assembleia Legislativa Imagem: VINICIUS PEREIRA/Folhapress

Carreira curta na política. Em 2010, Leandro se candidatou a deputado estadual pela coligação PSDB/DEM e foi eleito suplente. Ele assumiu uma vaga efetiva na Assembleia Legislativa de São Paulo em 2013. Atualmente, o músico está fora da política.