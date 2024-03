Pai de MC Gui é assaltado à mão armada em SP e tem carro levado por bandido

Rogério Alves, pai de MC Gui, foi assaltado à mão armada e teve carro levado por criminosos em São Paulo.

O que aconteceu

O empresário compartilhou, nas redes sociais, que foi vítima de assalto nesta sexta-feira (1º) e garantiu aos seguidores que está bem. "Galera, acabei de ser assaltado. Estou bem", afirmou.

Alves chegou a compartilhar um vídeo de câmera de segurança que mostrava o momento da abordagem dos criminosos após ele estacionar o carro. "Só levaram o carro. Obrigado pelo livramento".

No vídeo, Rogério Alves sai do automóvel com as mãos na cabeça e é imobilizado no chão por um dos bandidos, que entra no carro e vai embora.

O empresário informou, horas depois, que conseguiram achar o carro pelo sistema de rastreamento. Novamente pelas redes sociais, ele afirmou: "carro recuperado. Graças a Deus".