Martinho da Vila processa INSS e volta a receber aposentadoria

Martinho da Vila, 86, move uma ação contra o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, por ter interrompido sua aposentadoria.

O que aconteceu

O cantor entrou na Justiça em setembro de 2023 para reestabelecer o pagamento de seu benefício. A suspensão da aposentadoria se deu pela falta de prova de vida, um procedimento obrigatório para quem é beneficiário.

Segundo informações da coluna Ancelmo Gois, do jornal O Globo, entre outubro de 2022 e junho de 2023, Martinho realizou 13 novas provas de vida. O pagamento foi interrompido em julho de 2021 e desde então o cantor tenta resolver o problema. Martinho recebe o benefício desde 2006.

Em nota para a coluna, o Instituto informou que reestabeleceu o benefício, e que os pagamentos referentes da dezembro de 2023 e janeiro de 2024 foram feitos. "O INSS ressalta que é importante que o senhor Martinho logo saque com urgência as parcelas já disponíveis para que o sistema não suspenda o pagamento por não recebimento por parte do segurado."

Mesmo que os últimos meses tenham sido pagos, Martinho tem direito a receber a somatória dos meses retroativos. Ainda conforme Ancelmo, o montante chega a R$80 mil e deverá se pago em até 15 dias.