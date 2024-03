Ludmilla e Bruna publicam foto nuas em praia caribenha

Ludmilla, 28, e Brunna Gonçalves, 32, aproveitaram uma praia deserta no Caribe para curtir o sol completamente sem roupa.

O que aconteceu

Brunna, esposa de Ludmilla, abriu um álbum com cliques de suas férias no Caribe. Uma das fotos tirada de um barco, mostra o casal completamente nu ao longe em uma praia deserta, com o bumbum coberto por um emoji de coração.

"Dia de barco", escreveu Brunna na legenda. No carrossel, ela também dividiu imagens de águas cristalinas em uma paisagem paradisíaca, além de fotos com a amada e selfies com um biquíni com top em formato de flor preta.