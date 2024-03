Lucas Lima fala de fim de casamento com Sandy e briga por boato de traição

Lucas Lima, 41, desabafou sobre o fim do seu casamento com Sandy, anunciado em setembro, após 15 anos de união. O músico contou como reagiu aos boatos sobre o motivo da separação, que envolveu até uma briga com um motorista.

O que aconteceu

Em razão dos rumores do fim do casamento, ele contou que ficou muito mal e passou uns dias fora das redes sociais. "Tive que passar um tempo fora. Teve um dia que tive que desinstalar, mas não adiantou porque ficava entrando pelo navegador, de tão mal que eu estava de desesperado de ver o que estavam falando, de pensar: 'Meu Deus do céu, acabou minha vida, o que estão falando?'", disse ele, em entrevista a Mari Palma, no canal do CNN Pop, no YouTube.

"Fui para o lixo. Passei muito mal, fui medicado. Foi muito, muito pesado. Estava me sentindo um viciado, de não conseguir de parar de olhar isso".

Ele precisou ser mais radical e chegou a guardar o celular em uma gaveta por dois dias. Ele estava a duas semanas de gravar um DVD com a Família Lima, mas no entanto ele contou aos familiares que não conseguia participar da filmagem. "Fiquei uns dois dias completamente sem encostar até conseguir voltar para o chão. Agora estou bem. Às vezes dá uma raiva porque falam umas coisas absurdas", disse.

O músico contou de uma briga que teve com um motorista por causa dos boatos de traição. "Quase sai na mão no Uber esses dias, porque o motorista chegou para mim e falou: 'Você parece o Lucas. Ainda bem que não é porque senão eu ia dar um soco na cara porque ele traiu a Sandy'. Aí eu discuti com o cara e falei: 'Que porcaria é essa, mano? Tua acredita nessas porcarias que tu lê?'. Aí ele: 'Não, porque não acredito'. Daqui a pouco ele acalmou e disse: 'Eu achei muito lindo a maneira como vocês levaram isso'. E eu: 'Tu não achou, não. Tu é daqueles'".

Ele continuou e afirmou que o motorista depois o reconheceu. "Ele percebeu que era eu. Nossa, discuti horrores. Eu estava indo para a casa de um amigo e no caminho inteiro ele colocou Sandy & Jr. Mas foi isso que na época me fez muito, muito mal. Ainda leio coisas absurdas".

Na entrevista, Lucas citou a atriz que foi apontada como o motivo da separação. "Eu perdi trabalho. A Bruna [Guerin], a atriz que faz a peça comigo, perdeu trabalho. Não tem o que fazer. Tinha que apanhar quietinho", disse.

Lucas também destacou o que o incomoda ainda hoje, meses após o anúncio da separação. "Quando eu estou com o Theo, as pessoas nos param e dizem: 'Estou torcendo para vocês voltarem'. E aí está o meu filho ali do lado. A gente estava em Portugal, na turnê da Sandy, e veio um cara e falou: 'Eu rezo todo dia para vocês voltarem'. Quando o cara foi embora, o Theo disse: 'Ele falou isso mesmo, papai?'. Eu respondi: 'Falou, filho. Tem algumas pessoas que não conseguem superar'. E o Theo falou: 'Mas a vida continua, né papai?' Eu ri", relatou.

Fim do casamento

Sandy e Lucas Lima terminaram após 24 anos de relacionamento. "Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos", diz um trecho do comunicado divulgado pelos dois.

Sandy e Lucas Lima se conheceram em 1997. Na época, ela namorava outra pessoa: "Quando a gente se conheceu, eu estava namorando outra pessoa. Pegamos uma amizade ali no começo. Ficamos bem amigos", disse Sandy neste ano em gravação do Som Brasil, segundo o jornal O Globo.

Antes de se casarem, eles passaram por dois términos. O primeiro aconteceu com alguns meses de namoro: "No começo era meio impossível a gente namorar. Ele ainda morava em Porto Alegre e eu estava aqui fazendo show, estudando, tudo ao mesmo tempo. Não dava, a gente não se encontrava direito. Meus pais também estavam meio contra, não estavam muito apoiando", relembrou Sandy na mesma entrevista ao Quem Pode, Pod.

Em 2002, terminaram novamente porque brigavam muito. "No segundo intervalo, a gente terminou eu não querendo mesmo. Triste, porque gostava dele como amigo, mas não gostava mais como namorado. A gente namorou um ano e dez meses e brigava muito. A gente não conseguia encaixar nossas diferenças", explicou a cantora.

Segundo o colunista Lucas Pasin, de Splash, o divórcio ocorreu sem polêmicas, com muitas conversas e sem brigas.

O casal chegou a fazer uma viagem para a França ao lado do filho Theo. Em meio às conversas, eles definiram o fim e de que forma comunicar aos familiares, amigos e fãs.