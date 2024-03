Jonas é sequestrado por Fagundes em 'Elas por Elas'

No capítulo de sábado (02), da novela das 6 "Elas por Elas" (Globo), Jonas (Mateus Solano) é sequestrado por Fagundes (Antonio Tabet).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Após terminar o relacionamento com Adriana (Thalita Carauta), o pai de Giovanni (Filipe Bragança) está isolado em um hotel. "Eu não quero falar com ninguém. Será que é tão difícil de entender?", diz Jonas ao ignorar mensagens da ex no celular.

Depois, ele desce e entra no carro por aplicativo que pediu. "Muito obrigado, seu... Como é seu nome?", pergunta para o motorista.

Na verdade, Fagundes é o homem no volante do veículo. Ele apaga Jonas com um pano cheio de éter.

O vice-diretor da empresa de perfumes percebe que está na casa de serra de Helena (Isabel Teixeira) e que foi sequestrado a mando da ex-mulher. "Helena? Que isso? O que eu tô fazendo na casa da serra? Você que me trouxe? Por quê?", questiona.

A filha de Sérgio (Marcos Caruso) está totalmente fora de si. "Eu sabia que você ia voltar pra mim, meu amor. Finalmente nós estamos juntos de novo", responde.

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.