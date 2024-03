Joice Hasselmann mostra barriga definida após treino

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Joice Hasselmann, 46, mostrou a barriga definida após o treino do dia. A jornalista posou em frente ao espelho e compartilhou em uma rede social.

O que aconteceu

A jornalista compartilhou o registro no Instagram nesta sexta-feira (1º). Na imagem, Joice aparece com um conjunto de academia, top e calça legging, e sorri para a foto tirada em frente ao espelho.

Joice mostra resultado dos intensos treinos. No registro compartilhado em sua rede social, a ex-deputada federal mostrou a barriga definida, que conquistou com a nova vida que vem levando, com bastante treino.

Nas redes sociais, ela costuma exibir o corpo definido. Na última segunda-feira (26), ela aproveitou o dia de sol para renovar o bronze na piscina. A influenciadora ainda mostrou os resultados de seus esforços na academia.

A ex-deputada federal mudou os seus hábitos há alguns anos. Ela passou a ser adepta da vida fitness em 2020. Ela perdeu mais de 24 quilos desde então.