João Rock: parte do line up vem à tona e demonstra diversidade

Samuel Rosa fará show no João Rock, segundo apurou Splash. Também o CPM 22 estará no line up do festival. Mais que isso, a lista de atrações vai demonstrar diversidade e, assim como o Rock in Rio não é só rock, o João Rock também não terá só o gênero do nome na programação, o que já tem sido habitual nos últimos anos.

Splash descobriu que Maria Gadu vai cantar no evento, a veterana banda 14 Bis estará em um dos palcos e até mesmo Armandinho foi chamado para animar o público do festival, que acontece no Parque de Exposições, em Ribeirão preto (SP), no dia 8 de junho. Além de tudo isso, a MPB estará igualmente bem representada pela participação dos Novos Baianos no JR.

A venda de ingressos para o público em geral abre no dia 5 de março. Na pré-venda, realizada nesta semana, camarotes e Pista Premium esgotaram em menos de seis horas, segundo anunciaram os organizadores.

A expectativa é que o restante do line up seja anunciado junto com a abertura de venda. A produção avisa que, na abertura da pré-venda, um site fake oferecia ingressos falsos para o festival. Por ter características muito próximas do site verdadeiro, o endereço iludiu muitos compradores, segundo os organizadores, que pedem que o público tome cuidado e preste atenção na hora de comprar.

Atrações

Após o fim do Skank, Samuel Rosa armou turnê de shows para promover uma carreira solo que, no primeiro semestre, terá como ápice a participação no João Rock. Ele representa o pop rock no festival, assim como Paralamas e Lulu Santos, dois nomes que já haviam vazado.

Uma das atrações para o público mais velho, o 14 Bis entra no João Rock para levar ao palco temas de seus 45 anos de carreira. O álbum mais recente do grupo é "Acústico ao Vivo", em que o quarteto mineiro colocou foco no repertório de seus quatro primeiros discos. Devem entrar no set list do show no JR sucessos como "Linda Juventude", "Espanhola" e "Todo Azul do Mar".

Até o momento o grande veterano do João Rock de 2024, o Novos Baianos é detentor de um clássico da MPB, o álbum "Acabou Chorare", lançado em 1972. Baby do Brasil e Paulinho de Cantor (vocais), Pepeu Gomes (guitarra), e Jorginho Gomes (bateria), da formação original, estão no grupo.