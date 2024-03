Iris Apfel, ícone fashion, morre aos 102 anos

Iris Apfel, 102, morreu nesta sexta-feira (1º). Ela era conhecida por sua ousadia fashion e pelos marcantes e maximalistas óculos redondos. Stu Loeser, porta-voz de seu espólio, confirmou ao jornal The New York Times que Iris morreu em sua casa em Palm Beach, na Flórida.

O que aconteceu

A morte foi divulgada em uma publicação em seu perfil oficial do Instagram. A postagem trazia a data de seu nascimento, 29 de agosto de 1921, e o dia de sua morte, 1º de março de 2024. A causa da morte ainda não é conhecida.

Iris deixa um grande legado na moda e no design de interiores. Enquanto nove presidentes diferentes viveram na Casa Branca, a designer fazia um trabalho silencioso restaurando a residência oficial. Já no campo fashion, em 2005 o Museu Metropolitano de Arte, conhecido como "Met", dedicou uma exposição a ela com cerca de 80 looks que ocuparam dois andares do espaço.