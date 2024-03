Influenciadora toma banho com 1.080 ovos para hidratar bumbum: 'Lisinho'

A influenciadora Flora Favaretto revelou uma prática de beleza bem inusitada. Ela afirmou que toma banho com 1.080 ovos para hidratar o bumbum.

O que aconteceu

Flora mostrou a técnica para melhorar o bumbum de 118 cm no seu Instagram. Para a revista Quem, ela falou que o momento é quase uma terapia e substitui outros procedimentos e cosméticos. "É um momento para relaxar, para descansar. O bumbum fica hidratado e lisinho, nem se compara com outros tratamentos. Já fiz muita loucura em clínicas de estética por aí e o banho de ovo foi o melhor método que encontrei".

Mensalmente, ela costuma mergulhar em uma banheira com mais de mil ovos e gasta em média R$ 1.500 com isso. A ideia veio após Flora ver uma influenciadora do exterior entrando em uma banheira com os ovos.