Influencer que quer fazer sexo com 365 pessoas no ano diz estar avançada

A influencer australiana Annie Knight, 26, que tem meta de fazer sexo com 365 pessoas ao longo do ano afirmou que está "avançada".

O que aconteceu

Annie já teve relações sexuais com 70 homens até o Valentine's Day, Dia dos Namorados em vários países ao redor do mundo, comemorado em 14 de fevereiro. De acordo com o Daily Star, até os 49 dias no ano, a australiana disse que está mais adiantada do que esperava.

"Nunca fui muito de namorar, então queria me dar um incentivo e publicar na internet as avaliações dos encontros. Meu objetivo é atingir 365 em 365 dias e, até agora, estou bem avançada. Acho que alcançarei os 365 até meados do ano nesse ritmo", afirmou Annie.

No ano passado, ela já havia viralizado por ter uma meta de transar também com o número grande de pessoas. A australiana contou que fez sexo com 300 pessoas, por isso, neste ano, ela aumentou a quantidade.

Annie é conhecida como "a mulher mais ativa sexualmente da Austrália". Ela trabalhava na área de Marketing quando lançou a sua conta no OnlyFans em 2020. No entanto, foi demitida do emprego após a empresa descobrir o perfil na plataforma adulta.