Gracyanne Barbosa exibe força ao fazer pole dance com salto e fio dental

Gracyanne Barbosa, 40, mostrou suas habilidades na dança em um vídeo em suas redes sociais em que pratica pole dance apenas de salto e fio dental.

O que aconteceu

Em uma aula de pole heels — pole dance com salto —, Gracyanne fez uma apresentação onde exibiu sua destreza e força para realizar os passos no poste. A modelo fez uma coreografia ao som do funk "Quando a Vontade Bater", do cantor PK Delas.

Com botas de saltos altíssimos e um collant bege, a fisiculturista esbanjou sensualidade ao rebolar com funk e se pendurar no pole. "E aos poucos, vou voltando a fazer o que gosto, pole heels é uma das aulas que eu mais estava sentindo falta nos últimos meses. Sem jeito, um pouco atrapalhada, mas feliz por conseguir."

Devido a uma lesão no joelho, Gracyanne foi afastada das aulas de dança. Inclusive, a musa fitness precisou ficar de fora do Carnaval deste ano para se recuperar. Ela é madrinha de bateria da escola Camisa Verde e Branco.

Nesta quinta-feira (29), a dançarina, que está de férias na Bahia, compartilhou uma foto fazendo topless em uma hidromassagem. "Alegria é você, Bahia", escreveu na legenda.