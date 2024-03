Ex-galã da Record, Fernando Pavão volta à Globo após 20 anos: 'É a vida'

Fernando Pavão, 53, ganhou visibilidade ao participar de "Malhação", na Globo, entre 1999 e 2002. Chegou a fazer uma participação em "Pé na Jaca", em 2006. No entanto, nas quase duas décadas seguintes, o ator virou um dos principais rostos da teledramaturgia da Record. Sua última novela no canal foi a trama bíblica "Reis" (2022).

Agora, Pavão retorna à Globo para viver um vilão na próxima novela das 7, "Família É Tudo". O ator diz acreditar que o convite do autor, Daniel Ortiz, chegou no momento certo para tirá-lo da zona de conforto, além disso, pensa que atores trocarem de emissoras é uma dinâmica natural do mercado atualmente.

Foram anos excelentes para mim. A Record me deu um espaço muito bacana. [Essa troca de emissora] é um movimento, é a vida. As relações acabam, foi de maneira saudável e foi no momento que tinha que ser. Já estava querendo experimentar outras coisas. A zona de conforto não ajuda a gente. [O convite] veio no momento certo.

Fernando Pavão

Quem é Mathias?

Na história, ele dá vida a Mathias, um homem ambicioso que tentará controlar a noiva herdeira, Vênus (Nathália Dill). O personagem aparece nos dez primeiros capítulos e retorna após semanas. "Chance de fazer dois personagens em um. Com a Vênus, ele é um cavalheiro, ganha a confiança dela, é amável, mas isso tudo por interesse. Ele tem uma vida dupla, ele tem uma amante. Poder exercitar esses dois lados em cenas diferentes, é uma delícia"

Para o retorno à Globo, ele tem buscado referências em tramas gringas como "Sucession" e "Suits". "Algumas coisas do universo da ambição e muitas referências internas... Ele entra na vida da Vênus, sabendo que ela é uma herdeira, com a intenção de tirar [o dinheiro] dela."

Galã aos 53

Pavão é elogiado nas redes sociais, mas diz não entender "muito bem a coisa do galã". Aliás, o ator não quer pautar a carreira apenas por esse estereótipo e foca a excelência em seu trabalhos. O cuidado com o corpo não é uma busca estética, mas é algo natural em sua rotina por ter um histórico de atleta.