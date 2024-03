Coringou? Davi vira 'palhaço assustador' e Yasmin dispara: 'Psicopata'

Alane maquiou Davi como um "palhaço assustador" na tarde de hoje (1) no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

No Quarto Fadas, Alane desenhou no rosto de Davi e tentou reproduzir a maquiagem do vilão Coringa, personagem de Batman.

O brother se vestiu à caráter e saiu pela casa, em busca de outros participantes do reality para assustar.

"Ninguém fala comigo. Ninguém quer ser meu amigo", disse Davi, incorporado o personagem. "Eu me sinto tão sozinho. A brincadeira só vai começar".

Giovanna e Yasmin, que estavam na sala, viram o baiano enquanto ele subia as escadas para o Quarto Magia e comentaram.

"Medo. Coisa de psicopata. Ele sobre devagarinho, igual filme de terror", disse Yasmin. "Tá bem macabro. É que o cabelo, tá assustando".

Já Beatriz e Isabelle levaram um susto com o brother, ao voltarem do mercado.

Alane também maquiou ela mesma, Beatriz e Matteus com o mesmo estilo de pintura.

Matteus se uniu a Davi para assustarem Wanessa, que dormia no Quarto Magia e acordou gritando.

