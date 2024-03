Coquetel com Hello Kitty: bar temático tem drinques coloridos e sem álcool

O que você faria se Hello Kitty te convidasse para um coquetel? A proposta não tem nada de esquisita. No restaurante Hello Kitty and Friends 2D, no bairro da Liberdade, em São Paulo, há uma extensa carta de drinques bem coloridões e saborosos. Só que todos sem álcool.

Servir coquetéis foi um dos muitos diferenciais que os sócios do Eat Asia encontraram para incrementar o mais completo e disputado endereço do grupo. A elaboração da carta ficou a cargo do bartender superstar Marcelo Serrano e vem de encontro à tendência de bebidas sem álcool (ou com teor alcoólico reduzido) que temos visto por aí.

Imagem: Divulgação

"Em todas as cartas de bar que tenho feito, coloco algumas receitas sem álcool, porque é uma demanda do público. Tem gente que não gosta de beber, mas quer curtir um coquetel bem feito. Tem quem vá dirigir e tem as pessoas preocupadas com a saúde", explica Serrano.

Do desenho para os drinks

Drink Chococat Imagem: Divulgação

Para a carta da Hello Kitty, o desafio do mixologista foi traduzir o universo do desenho criado pela empresa japonesa Sanrio para os líquidos. Embora a casa seja toda decorada em preto e branco, obra da artista plástica Carol Wang, o projeto pedia drinques muito vibrantes, que ganhassem o público pelo visual.

Fiz várias combinações de sabores com xaropes, usei espumas, texturas e as bubbles, que estão na moda e são muito divertidas, porque causam pequenas explosões de sabor na boca.

Marcelo Serrano, bartender

Serrano reconhece, porém, que saiu um pouco de seu padrão, colocando uma dose extra de dulçor nas receitas. Exigência de um empreendimento que busca conquistar o paladar infantil.

Um coquetel atrás do outro

Quando não precisa colocar o dulçor em primeiro plano, o mixologista trabalha elementos como amargor, acidez, fruta, carbonatação e até toques salgados e apimentados em receitas sem álcool. A tendência tem feito quem não bebe cada vez mais feliz, mesmo nos bares de coquetéis.

Drink Badtz-Maru Imagem: Divulgação

Um almoço no Hello Kitty and Friends mostra que os clientes, especialmente os menores, não se incomodam com a doçura acentuada. Sai um coquetel atrás do outro, cada um mais bonito e colorido.

A equipe de gastronomia da casa, liderada pela chef executiva Tatiane Yumi, vem criando receitas de sucesso nas taças, como o azulão Little Twin Stars, com iogurte, leite, xarope de curaçao blue, geleia de morango na base e chantilly no topo. Vale como uma sobremesa.

Para os de paladar adulto, um dos drinques de Serrano indicados é o Badtz-Maru, inspirado no pinguim mal-humorado da turma. É mais seco e vem com pitaya, jasmim, suco de limão, suco de abacaxi, tudo finalizado com a famosa espuma de gengibre criada pelo bartender. Uma nova versão com hibisco está prestes a entrar na carta.

Imagem: Divulgação

Outros hits são o Chococat (melancia, suco de limão, citrus e bubbles), o Keroppi (kiwi, maçã verde, suco de maçã e bubbles), o Kuromi (coco, xarope de kabucha, limão cranberry e marshmallow) e o My Melody (coco, curaçao blue, abacaxi e bubbles).

Drink My Melody Imagem: Divulgação

Ainda há duas versões de chás elaborados com técnicas mixológicas, sodas italianas mais simplezinhas e milk-shakes cheios de invenção. Milk-Shake Pipoca é um dos mais populares, com creme americano, xarope de pipoca, leite, chantilly e pipoca doce por cima.

E no prato?

Um dos baratos do restaurante da Hello Kitty é que as crianças amam, querem fazer fotos por todos os cantos, curtem travessuras e doçuras e saem de lá bem felizes. As sobremesas, criadas pelo chef pâtissier Cesar Yukio, também são lindas e cheias de cor, além de saborosas.

Prato wagyu steak Imagem: Divulgação

Adultos também ficam satisfeitos, porque não caem na armadilha de boa parte dos restaurantes temáticos: decoração encantadora e vibrante e comida chocha, decepcionante.

A gastronomia na casa da Hello Kitty é coisa séria. O cardápio de especialidades orientais criado por Tatiane Yumi podia muito bem ser servido em qualquer restaurante mais sóbrio sem os toques decorativos que o estilo da gatinha exige.

Fico feliz em saber que os adultos querem voltar não só para agradar as crianças.

Tatiane Yumi

A intervenção de Tatiane nos pratos tradicionais foi colocar detalhes fofos, como bandeirinhas com as personagens da turma e o lacinho da Hello Kitty impresso aqui e ali, na massa dos wraps ou em papel de arroz, que enfeita o cafezinho final.

Imagem: Reprodução

Enquanto os pequenos se deliciam com hambúrgueres e batatas fritas, seus pais ou tios podem aproveitar o aburi tyashu don, um dos pratos mais elaborados da casa. São fatias de carne de porco cozidas lentamente em molho de gengibre e shoyu, servidas com arroz, kimchi (a acelga apimentada à coreana) e alho poró.

Sushis, guiozas, temaki, ceviche, hot roll, berinjela no missô e wagyu steak (carne wagyu grelhada com alho, batatas suflê, flor de sal e arroz) são outras diversões para os crescidos.

Para quem não aguenta atravessar uma refeição sem alguma dose alcoólica, há apenas uma opção de cerveja de marca famosa, impressa discretamente num cantinho do cardápio. Dá quase para passar despercebida.

Aprenda a fazer em casa alguns coquetéis da Hello Kitty

Keroppi

Drink Keroppi Imagem: Divulgação

Ingredientes

10 ml de xarope de maçã verde

135 ml de suco de maçã

15 ml de purê de kiwi

10 g de bubblez de kiwi

110 g de gelo

Preparo No copo alto, acrescente primeiro o xarope de maçã verde e o purê de kiwi. Logo em seguida, o gelo e o suco de maçã e por último as bubbles de kiwi. Misture antes de beber.

Little Twin Stars

Drink Little Twin Stars Imagem: Divulgação

Ingredientes

100 ml de leite

35 g de base de frappé de iogurte em pó

22 g de xarope de Curaçao blue

25 g de chantilly

20 g de geleia de morango

1 papel de arroz para decorar

Preparo Em uma coqueteleira com gelo, bata o leite, a base de iogurte e o xarope de Curaçao até misturar bem. Em um copo, coloque a geleia de morango no fundo, a mistura da coqueteleira e finalize com o chantilly e o papel de arroz para decorar.