Wanessa pede desculpas para Fernanda após treta com Alane: 'Senti na pele'

Wanessa conversou com Fernanda no BBB 24 (Globo) e pediu desculpas para a sister após seu desentendimento com Alane.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No papo com Fernanda, Wanessa falou sobre a treta com Alane: "Ontem eu senti na pele a distorção das coisas. Só que a minha sorte, não sei se foi sorte, foi que percebi na hora."

A cantora, então, pediu desculpas por ter julgado a confeiteira quando ela teve um bate-boca com Alane: "Você tem coerência e eu preciso te falar uma coisa, desculpa real."

Fernanda respondeu: "Às vezes a gente precisa sentir na pele para ver que é real... É uma coisa que ela faz. [...] Eu fiquei sem reação, é uma parada que ela faz."

Wanessa ainda pontuou: "Eu não fui uma pessoa que achou que você estava totalmente errada, mas mesmo assim eu poderia ter te escutado mais."

Yasmin completou: "Parece que o sonho dela [Alane] é ser a vítima dessa edição, é ser a perseguida. Isso é uma loucura!"

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Rodriguinho, quem é o mais odiado pelo público? Resultado parcial Total de 17049 votos 10,01% Alane 2,93% Beatriz 24,66% Davi 24,13% Fernanda 2,41% Giovanna 1,95% Giovanna Pitel 1,50% Isabelle 1,74% Leidy Elen 4,56% Lucas Henrique 2,57% Matteus 2,58% MC Bin Laden 2,97% Michel 1,70% Raquele 13,65% Wanessa Camargo 2,63% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 17049 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash