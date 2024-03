BBB 24: Isabelle se recusa a brincar com Davi e Fadas por medo de 'complô'

Isabelle se recusou a entrar na brincadeira com Davi e os brothers do Quarto Fadas na tarde de hoje (1) no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

No Quarto Fadas, Alane maquiou hoje (1) Davi, Matteus, Beatriz e a ela mesma, inspirada em "palhaços assustadores".

Isabelle foi convidada a participar da brincadeira, mesmo que com uma maquiagem mais artística e de "dançarina", mas negou.

"Não vou fazer também porque senão as pessoas podem falar que tá com 'complô'. Não sou muito de me incomodar com a opinião dos outros, mas…", disse Isabelle.

Davi respondeu: "Vai isabelle, vai brincar".

"As pessoas vão falar: 'Tá se juntando'…", continuou a sister.

"Por mim, que falem. A gente tá brincando aqui", respondeu Matteus.

"Vamos, Isabelle. Ou você entra pro grupo, ou nós vamos traçar você", brincou Davi.

Enquanto a brincadeira acontecia, Pitel e Lucas avaliavam o jogo da sister. O líder apontou que Isabelle é protegida tanto por Davi, quanto pelo Quarto Fadas e os Puxadinhos.

"Pra mim, de longe, o jogo dela é o mais confortável da casa", disse Pitel. "'Ai eu vou votar em quem votou em mim primeiro' e é isso. Sem muita análise, sem muito problema, sem muita justificativa".

